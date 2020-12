Android ganha compartilhamento de apps entre smartphones

O Google anunciou nesta quinta-feira (3) novos recursos para o sistema Android. Um deles é a ferramenta de “Compartilhar por proximidade”, que permite enviar e receber aplicativos entre dispositivos Android, sem acesso à internet.

De acordo com informações do blog do Google, a novidade deve ser liberada em algumas semanas. Para acessá-la, é necessário estar com a opção de “Compartilhar por proximidade” ativada, disponível nas configurações do sistema.

Para enviar ou receber apps, o usuário deve abrir o Google Play, acessar “Meus aplicativos e jogos”, clicar em “Compartilhar aplicativos” e selecionar os apps que deseja compartilhar.

O Google disponibilizou outras novas ferramentas para o celular Android. O “Voice Access” (Acesso de Voz) permite que você controle seu dispositivo apenas pela voz. Ele foi projetado para pessoas com deficiência motora.

“Usando a tecnologia machine learning, você pode adicionar rótulos às telas de seus aplicativos Android para ajudá-lo a trabalhar neles com sua voz”, afirma a empresa. “Por exemplo, você pode dizer ‘abrir fotos’ , ‘tocar em Pesquisar’, ‘tocar em seu mapa’ para ver um mapa de todas as suas fotos. Isso torna a navegação conveniente e possível sem as mãos.”

Lançado anteriormente apenas no Android 11, o Voice Access agora está disponível nos smartphones com Android 6.0 ou outra versão superior.

Para quem usa o Google Maps no Android ou iOS, se locomover ficou ainda mais fácil. A nova opção de “Go Tab” permite fixar seus destinos mais frequentes, como o supermercado ou seu local de trabalho, e acessá-los com apenas um toque.

O “Go Tab” também está disponível para quem usa transporte público. O usuário pode marcar rotas específicas, ver horários de partida e chegada e receber alertas da agência local de transporte público.

“É possível fixar várias rotas, como uma de carro e outra de transporte público, para o mesmo destino e ver qual delas o levará até lá com mais eficiência”, explica o Google em comunicado.

O “Go Tab” começará a ser lançado nas próximas semanas.