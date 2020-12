Google Play Música é oficialmente desativado

O Google Play Música foi oficialmente desativado para usuários do mundo inteiro. O serviço de streaming do Google começou seu processo de inativação em outubro deste ano e finalizou ele nesta sexta-feira (4).

Em outubro, o serviço já exibia uma mensagem de que não estava mais disponível. Compra de músicas e o acesso por assistentes digitais pararam de funcionar no mesmo mês.

Para quem era usuário do Play, é possível transferir músicas, listas de reprodução e até recomendações do algoritmo para o YouTube Music, nova aposta do Google no mundo do streaming. Ele também oferece a opção de baixar ou excluir sua biblioteca.

A plataforma está competindo com gigantes como Spotify, Deezer e Apple Music. Porém, ela tem a vantagem de ser integrada com o site do YouTube, que oferece conteúdos em formato de vídeo, como clipes ou apresentações ao vivo.

Um levantamento da consultoria alemã Statista apontava que o Google Play Música tinha 21,7 milhões de usuários nos Estados Unidos em setembro de 2019. Na liderança, estava o Spotify, com 47,7 milhões, e o Apple Music, com 44,5 milhões.

O Google também está competindo com o Spotify em outras maneiras.

Em setembro, o Google anunciou que iria mudar as regras da sua loja de aplicativos, a Play Store, para cobrar uma fatia de 30% da receita dos pagamentos realizados dentro dos aplicativos disponibilizados para Android.

Essa taxa, que já existia, atinge diretamente o faturamento do Spotify, que fazia a cobrança por seus serviços em sistemas alternativos.