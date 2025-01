Ações da Eletronic Arts, do The Sims e do FIFA, caem 7% após divulgação de resultados

A Eletronic Arts (EA) divulgou nesta quarta-feira, 22, o resultado de suas operações em 2024. Os números vieram abaixo das previsões, o que levou a uma queda de 7% nas ações da empresa no pré-mercado americano.

A companhia explica que o resultado mais fraco aconteceu por conta de uma performance mais baixa de seus jogos, em especial o EA Sports FC (antigo FIFA), uma das franquias de futebol mais famosas do mundo dos games.

Outro destaque negativo foi "Dragon Age", que apresentou 1,5 milhão de jogadores durante o terceiro trimestre (3T) do ano fiscal da EA (findado em dezembro), quase metade do número esperado.

Andrew Wilson, CEO da companhia, disse que a EA continuou a “entregar jogos e experiências de alta qualidade em seu portfólio" durante o terceiro trimestre, mas reiterou que Dragon Age e EA Sports FC tiveram vendas abaixo do esperado.

No período, a empresa registrou vendas totais de US$ 2,215 bilhões. O resultado veio abaixo das projeções, que colocavam as vendas entre US$2,4 e US$ 2,55 bilhões. A receita da empresa ficou em US$ 1,88 bilhão, com US$ 1,11 bilhão em lucros diluídos por ação.

O ano fiscal da empresa se estende até março deste ano. Em comunicado, a empresa afirmou que é esperando que, no quarto trimestre, que se encerra em 31 de março, as vendas totais da companhia fiquem entre US$ 7 bilhões e US$ 7,15 bilhões — número revisado para baixo, já que a expectativa anterior era que as vendes atingissem até US$ 7,8 bilhões, mais de R$ 46,5 bilhões.