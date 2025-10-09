A receita do TikTok: como o algoritmo do app prende a atenção e aumenta tempo de tela dos usuários

Pouco se sabe sobre os mecanismos exatos por trás do algoritmo do TikTok, desenvolvido pela chinesa ByteDance, mas seus efeitos já são visíveis: pesquisas mostram que o código prende a atenção e aumenta o tempo de tela dos usuários de forma acelerada.

Usuários ocasionais do TikTok aumentaram em 40% seu tempo na plataforma em apenas uma semana, passando de 32 para 45 minutos por dia, segundo análise do Washington Post com base no histórico de 1.100 perfis. Cinco meses depois, em setembro de 2024, esse tempo já havia quase dobrado, alcançando 71 minutos diários.

O TikTok mantém usuários engajados por meio de um algoritmo de recomendação que entrega vídeos personalizados em fluxo contínuo. Entre os usuários mais ativos, o uso diário, durante os cinco meses de pesquisa, permaneceu acima de quatro horas.

O estudo do Washington Post também mostra que os participantes passaram a abrir o aplicativo mais vezes por dia e a deslizar mais rápido entre os vídeos com o passar do tempo — sinais de comportamento automatizado.

De acordo com Thomas Essmeyer, pesquisador da Universidade de Bremen, não é como se os usuários controlassem como engajam com o TikTok, mas o contrário, já que, de acordo com ele, o app engaja com o usuário. Segundo documentos internos da empresa, bastam 260 vídeos — o equivalente a 35 minutos — para criar um hábito no aplicativo. Difícil, depois, é largá-lo.

Vídeos personalizados ativam sistema de recompensa do cérebro

Pesquisas citadas pelo Post indicam que vídeos personalizados ativam o sistema de recompensa do cérebro de forma semelhante a estímulos como comida ou dinheiro. Essa resposta está associada à liberação de dopamina e à redução do autocontrole.

Por isso, o psiquiatra Marc Potenza, da Universidade de Yale, afirma que o padrão se aproxima do observado em casos de dependência química. O TikTok, em sua defesa, diz oferecer ferramentas como limites de tempo e filtros de conteúdo.

O aumento no tempo de uso do TikTok, porém, tem um custo claro: o aplicativo ocupa o espaço de interações presenciais e de outras atividades cotidianas, como convívio com amigos e familiares. Muitos usuários, mesmo cientes do impacto e das ferramentas para limitar o tempo no app, ignoram os alertas e seguem deslizando pela tela — em busca do próximo vídeo.