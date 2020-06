Receita cria plantão virtual para tirar dúvidas sobre o IR

Até o dia 30 de junho, prazo final para entrega da declaração do Imposto de Renda, A Receita realiza um plantão de dúvidas por chamada de vídeo em um aplicativo de mensagens.

No Estado do Rio de Janeiro, o agendamento do serviço é fornecido pelo CAC Cidadão. Já no Estado do Espírito Santo, o agendamento do serviço é fornecido pelo CAC Vitória.

Para utilizar o serviço, basta acessar o site da Receita e agendar o atendimento

Durante o agendamento, marque “SIM” para receber um SMS e informe o número do celular que será usado no atendimento. Essas informações são obrigatórias.

Você receberá um SMS informando que o atendimento será virtual. Não haverá atendimento presencial.

Você também receberá uma ligação da Receita reforçando que o atendimento será virtual. Nesse momento, você deve descrever a sua dúvida.

Na data e no horário agendados, será feita uma chamada de vídeo para o número do celular informado.

O plantão fiscal virtual atenderá apenas dúvidas sobre o Imposto de Renda 2020. Além disso, não serão solicitadas informações pessoais do contribuinte, nem serão acessados sistemas da Receita por parte dos auditores-fiscais do plantão para repasse de informações pessoais de cada contribuinte.