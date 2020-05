Auxílio: 8,3 milhões recebem a primeira parcela a partir desta terça-feira

A Caixa inicia nesta terça-feira, 19, o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais para um lote com 8,3 milhões de inscritos no programa. Os dados estavam em análise e foram liberados na última semana.

O pagamento terá início hoje e terminará no dia 29 de maio. Serão disponibilizados mais 5,3 bilhões de reais nas contas indicadas no momento da inscrição.

O calendário seguirá a data de aniversário do beneficiário. Veja abaixo:

19 de maio: nascidos em janeiro

20 de maio: nascidos em fevereiro

21 de maio: nascidos em março

22 de maio: nascidos em abril

23 de maio: nascidos em maio/junho/julho

25 de maio: nascidos em agosto

26 de maio: nascidos em setembro

27 de maio: nascidos em outubro

28 de maio: nascidos em novembro

29 de maio: nascidos em dezembro

Segundo a Caixa, escalonamento busca atender a recomendações sanitárias para evitar filas e aglomerações nas agências do banco e que haverá triagem de quem pode sacar na data correspondente.“Não há necessidade de filas de madrugada. Quem nasceu em outubro não vai receber no dia 19 se for à agência. Temos que equilibrar a necessidade financeira com a questão da saúde”, afirmou Pedro Guimarães, presidente do banco.

Quem ainda não foi aprovado

O lote analisado tinha 14 milhões de trabalhadores, destes, 5,7, milhões tiveram o pedido negado e a Caixa informrá os motivos pelo qual o auxílio não foi aprovado. Existe a possibilidade de o trabalhador regularizar eventual erro e realizar um novo pedido, se for o caso.