As ações que pagam dividendos mais indicadas para agosto

As ações da Taesa, empresa de transmissão de energia, lideram as recomendações de corretoras para agosto entre as boas pagadoras de dividendos. Os papéis da companhia foram indicados por 9 das 16 carteiras consultadas pela EXAME.

A expectativa dos analistas é que a empresa seja uma das únicas a manter a distribuição de 100% de lucros em 2020, pois sua posição de caixa de 2,4 bilhões de reais e a estimativa de EBITDA para 2020 de 1,3 bilhão de reais são suficientes para fazer frente aos investimentos em 2020 de R$ 1,0-1,1 bilhão e vencimentos de dívida de R$ 734 milhões. Por isso, é esperado o pagamento mínimo de 50% previsto no estatuto.

Os analistas destacaram ainda, que o setor de energia é historicamente é um dos mais defensivos dentro da B3 em tempos de incertezas. Indo além, dentre a três categorias que compõe o setor (Geração, Transmissão e Distribuição – GTD), a Transmissão é o mais resiliente e defensivo de todos.

Outro destaque entre as carteiras são as ações do Itaúsa e da Telefônica Vivo, veja lista abaixo:

Ação Recomendações Taesa (TAEE11) 9 Itaúsa (ITSA4) 8 Telefônica Vivo (VIVT4) 7 BB Seguridade (BBSE3) 6 Transmissão Paulista (TRPL4) 5 Vale (VALE3) 4 B3 (B3SA3) 4 Eletrobras (ELET3) 3 Itaú Unibanco (ITUB4) 3 Banco do Brasil (BBASE3) 3 Cemig (CMIG4) 2 Petrobras Distribuidora (BRDT3) 2 Sanepar (SAPR11) 2 Hypera Pharma (HYPE3) 1 Engie Brasil (EGIE3) 1 Tenda (TEND3) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 Cyrela (CYRE3) 1 Enauta (ENAT3) 1 BTG Pactual (BPAC11) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Energias do Brasil (ENBR3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Klabin (KLBN11) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Santander (SANB11) 1 Tegma (TGMA3) 1 Atacadão (CRFB3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 MRV (MRVE3) 1 Copel (CPLE6) 1 Bradespar (BRAP4) 1 Copasa (CSMG3) 1 AES Tietê (TIET11) 1 Cesp (CESP6) 1

Ativa

Desempenho em julho: 7,42%

Desempenho no ano: -22,65%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Hypera Pharma (HYPE3) 20 Engie Brasil (EGIE3)T 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20

Ágora

Desempenho em julho: 6,9%

Desempenho no ano: -1,4%

Açoes incluídas: Vale (VALE3) e Ecorovias (ECOR3)

Açoes excluídas: TIM (TIMP3) e Senapar (SAPR11)

Ação Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Tenda (TEND3) 20 Vale (VALE3) 20 Ecorodovias (ECOR3) 20

Elite

Desempenho em julho: 6,61%

Desempenho no ano: -13,74%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Guide Investimentos

Desempenho em julho: 7,86%

Desempenho no ano: -31,86%

Ações excluídas: Klabin (KLB11) e Banco do Brasil (BBSE3)

Ações incluídas: Vale (VALE3) e Cyrela (CYRE3)

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 20 Cemig (CMIG4) 20 Cyrela (CYRE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Desempenho em julho: 9,83%

Desempenho no ano: -20,86%

Ações incluídas: Enauta (ENAT3)

Ações retiradas: Bradesco (BBDC4)

Ação Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Eletrobras (ELET3) 20 Enauta (ENAT3) 20

Modalmais

Desempenho em julho: 7,10%

Desempenho no ano: 10,30%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Petrobras Distribuidora (BRDT3) 20 Banco do Brasil (BBASE3) 20

Mycap

Desempenho em julho: 5,35%

Desempenho no ano: 5,40%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % Itaúsa (ITSA4) 20 Telefonica Brasil (VIVT4) 20 B3 (B3SA3 20 Cemig (CMIG4) 20 Taesa (TAEE11) 20

Necton

Desempenho em julho: 7,51%

Desempenho no ano: -17,1%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % BTG Pactual (BPAC11) 20 Bradesco (BBDC4) 20 Energias do Brasil (ENBR3) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 Klabin (KLBN11) 20

Nova Futura

Desempenho em julho: 9,3%

Desempenho no ano: -4,20%

Não hove alteração na carteira.

Ação Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 20 B3 (B3SA3) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Telefonica Vivo (VIVT4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4)

Planner

Desempenho em julho: 6,74%

Desempenho no ano: -20,77%

Ações incluídas: BB Seguridade (BBSE3), Atacadão (CRFB3) e Odontoprev (ODPV3)

Ações retiradas: Bradesco (BBDC4), Hering (HGTX3) e Klabin (KLBN11)

Ação Peso, em % Santander (SANB11) 20 Tegma (TGMA3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Atacadão (CRFB3) 20 Odontoprev (ODPV3) 20

Quantitas

Desempenho em julho: 9,31%

Desempenho no ano: -15,37%

Não houve alterações na carteira.

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Taesa (TAEE11) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Vale (VALE3) 20

Rico

Desempenho em julho: 8,77%

Desempenho no ano: -15%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % MRV (MRVE3) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Copel (CPLE6) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Vale (VALE3) 20

Santander

Desempenho em junho: 10,36%

Desempenho no ano: -23,17%

Não houve alterações na carteira.

Ação Peso, em % Eletrobras (ELET6) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 BBSE3 (BBSE) 20

Terra

Desempenho em julho: 3,72%

Desempenho no ano: -9,77%

Ação incluída: Bradespar (BRAP4) e BR Distribuidora (BRDT3)

Ação retirada: AES Tiête (TIET11) e Telefônica (VIVT4)

Ação Peso, em % Bradespar (BRAP4) 20 B3 (B3SA3) 20 Banco Brasil (BBAS3) 20 Petrobras Distribuidora (BRDT3) 20 Copasa (CSMG3) 20

Toro

Desempenho em julho: 8,53%

Desempenho no ano: 0,73%

Ações retiradas :B3 (B3SA3)

Ações incluídas: Vivo Telefônica (VIVT4)

Ação Peso, em % Vivo Telefônica (VIVT4) 20 Sanepar (SAPR11) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20

XP Investimentos

Desempenho em julho: 3,5%

Desempenho no ano: -9,4%

Não houve alteração na carteira.