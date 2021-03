Seguro habitacional ou seguro residencial? Qual a diferença?

Existem tantas opções de seguros no mercado que é muito comum termos dúvidas em relação ao que cada uma atende, quais as coberturas, quando são obrigatórios e quais se adequam às nossas necessidades reais.

Então, vamos procurar sanar algumas dessas dúvidas relacionadas ao seguro habitacional e ao seguro residencial, explicando cada um separadamente.

Seguro habitacional

Essa modalidade de seguro é relacionada à quitação de um imóvel financiado em caso de morte do segurado ou incapacitação permanente (invalidez), impedindo-o de continuar trabalhando e arcando com as parcelas do financiamento. Geralmente, sua contratação é obrigatória para que a financeira tenha garantias contra possíveis prejuízos, como inadimplência.

Ele, em geral, costuma cobrir danos ao imóvel em caso de explosões, incêndios, alagamentos, enchentes, raios, vendavais, desmoronamentos, destelhamento devido a chuvas de granizo ou ventos muito fortes.

A diferença desse seguro para o seguro residencial é que ele não cobre a perda de pertences pessoais dos moradores. A intenção é proteger o imóvel apenas, pois, em caso de inadimplência por parte do contratante, a seguradora tem a garantia de retomar o bem para levá-lo à leilão.

Seguro residencial

O seguro residencial possui coberturas relacionadas à estrutura física do imóvel e as mais básicas costumam ser contra incêndios, explosões e raios. Mas, é possível contratar outras coberturas que garantam indenizações na ocorrência de um sinistro. Entre elas, estão:

Vendavais;

Danos com água (canos rompidos internos ou externos , transbordamento de rios ou canais etc.);

Danos na parte elétrica;

Estragos em vidros;

Perda de documentos;

Roubo;

Responsabilidade civil — este em caso de acidente s com terceiros dentro da residência;

Despesas de aluguel, no caso de a família necessitar deixar, temporariamente, sua cas a .

Basicamente, essas são as diferenças entre seguro habitacional e seguro residencial. Caso necessite contratar um deles, busque as melhores opções no mercado.