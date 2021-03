Quais os motivos para contratar um seguro de vida?

Como qualquer outro seguro que já conhecemos, o seguro de vida nos protege de eventuais acidentes e acontecimentos inesperados. E não estamos falando apenas da morte. Entre os bons motivos para você adquirir um produto como esse, estão:

Invalidez

Despesas Médicas (tanto hospitalares, como odontológicas)

Doenças graves (AVC, câncer, infarto/cirurgia do miocárdio )

SAF – Auxílio/ assistência-funeral

DIT – D iárias de Incapacidade Temporária

DIH – D iárias por Internação Hospitalar

Isenção do Imposto de Renda

Com apenas 15% da sua população adepta ao seguro de vida, o Brasil fica muito atrás dos EUA, que tem aproximadamente 60% das pessoas garantindo o seu. Este tipo de indenização que é pago ao segurado, ou aos beneficiários indicados por ele, pode ajudar em diversos momentos da vida. Seja após o falecimento do provedor daquela família, para cobrir as despesas que antes eram bancadas por aquele indivíduo, seja para ajudar no dia a dia em caso de invalidez do titular do seguro, por exemplo.

Vale ressaltar que, dependendo da seguradora contratada, são várias as extensões para o seguro, além de existirem tipos de planos que se adequam ao bolso do segurado, deixando assim a cobertura mais completa.

Antes de fechar o seu seguro de vida com uma seguradora, pesquise bem e simule suas opções!