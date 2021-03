O que é e para que serve o seguro fiança?

Uma das grandes preocupações de quando se vai alugar um imóvel é como proporcionar a segurança de pagamento para o dono ou imobiliária. As alternativas mais comuns para essa garantia costumam ser o fiador e o depósito (ou valor caução como alguns devem conhecer). Mas além dessas duas opções, o seguro fiança também entra na categoria que busca “proteger” o proprietário, caso o inquilino não cumpra com suas responsabilidades.

O que é o seguro fiança?

O seguro fiança serve para garantir que uma das partes seja ressarcida se a outra não conseguir cumprir com os compromissos acertados em contrato. Diversas seguradoras oferecem este tipo de serviço e, geralmente, tem como valor base o valor do aluguel + taxas (IPTU e condomínio, por exemplo) e, por isso, acaba tendo um preço mais elevado em relação às outras opções citadas anteriormente. A cobertura do seguro é escolhida pelo proprietário e apresentada aos inquilinos e imobiliária que, então, decidem aceitar ou não depois do orçamento.

Ele é acionado quando o administrador do imóvel identifica atraso no pagamento do aluguel e o seguro cobre a despesa. Caso a situação permaneça por mais tempo, é possível que uma ação de despejo do locatário seja realizada.

A maior vantagem de optar por este tipo de garantia é a dispensa do fiador. Muitas vezes, a imobiliária exige que o fiador seja da mesma cidade do imóvel a ser locado, o que acaba dificultando a situação de pessoas que estão mudando de cidade. Outro empecilho pode ser a responsabilidade que o fiador precisa adquirir, já que é ele quem vai ser acionado caso o inquilino deixe de pagar.

Agora que você conhece melhor sobre o seguro fiança, avalie todas as possibilidades na próxima vez em que precisar alugar um espaço, seja residencial, seja comercial, e não passe por dificuldades para negociar o contrato.