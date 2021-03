Quais as vantagens de contratar um seguro de acidentes pessoais?

O objetivo de um seguro de acidentes pessoais é resguardar o segurado e sua família de possíveis acidentes que ele venha a sofrer e o impeçam de continuar suas atividades de trabalho. Quando ocorre um evento como esse, a pessoa pode ficar inválida permanentemente, de forma total ou parcial, ou até mesmo perder sua vida. Seja qual for o caso, os beneficiários receberão o valor correspondente à apólice.

Na invalidez, quem recebe a indenização é o próprio contratante do seguro, porém, em caso de falecimento, a família recebe somente se a morte for comprovadamente causada por um acidente coberto pela apólice contratada.

Quais são as coberturas oferecidas pelas seguradoras

Esses benefícios diferem de empresa para empresa, mas a maioria das companhias de seguros possui as seguintes coberturas:

Indenização por morte acidental do segurado ;

Pagamento feito ao segurado no caso de o acidente causar invalidez permanente total ou parcial;

Cobertura de despesas hospitalares decorrentes do sinistro;

Cobertura de despesas odontológicas também decorrentes do sinistro ;

Assistência funerária .

Ao contratar sua apólice, preste bastante atenção nas cláusulas que tratam sobre os tipos de acidente cobertos pelo seu seguro, pois podem existir alguns que a seguradora não inclua no contrato e você e sua família correrem o risco de não serem indenizados.

Vantagens de contratar um seguro de acidentes pessoais

O aumento pela procura por esse tipo de seguro cresceu cerca de 15% em 2020. Isto se deve ao fato de que as pessoas começaram a ser mais conscientes em relação a não deixar seus entes queridos desamparados por conta de eventos imprevistos. Sendo assim, possuir um desses seguros é uma excelente decisão.

Confira, aqui, algumas vantagens de contratar um seguro de acidentes pessoais.

O custo-benefício é ótimo por ser uma das modalidades mais baratas encontradas no mercado de seguros;

Traz mais tranquilidade e segurança para você e seus familiares;

Não há cobrança de impostos sobre es t e tipo de seguro;

A indenização é recebida de forma imediata, sem a necessidade de incluí-la no inventário, o que pode ser de grande ajuda para custear esse processo;

O valor das parcelas não sofre reajustes com o aumento da idade do segurado.

Então, pense em sua tranquilidade e no bem-estar de sua família e pesquise com as seguradoras as melhores opções de propostas para contratar seu seguro de acidentes pessoais.