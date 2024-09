Uma combinação de sucesso para o futuro

Depois de conceder entrevista à editora Natalia Viri e posar para as lentes de Leandro Fonseca, Rafael Sales, CEO da Allos, fez um último pedido à equipe da EXAME. Gostaria que sua cadeira de rodas aparecesse na capa desta edição de MELHORES E MAIORES. Maior empresa de shoppings do Brasil, fruto da união de três concorrentes em cinco anos, a Allos teve um 2023 marcante em crescimento e gestão de caixa. Advogado por formação e com histórico como investidor, Sales liderou essa transformação enquanto lidava com desafios de ordem pessoal. Ele assumiu a companhia em 2018 e, meses depois, sofreu um acidente num treino de jiu-jítsu que o deixou com restrições de movimento. De lá para cá, alia a visão estratégica nos negócios com um olhar muito pessoal para a importância de pautas ESG e de diversidade e inclusão. A Allos é pioneira no setor ao estabelecer metas sustentáveis em 12 compromissos, como aumento de lideranças negras e femininas. Seus imóveis também estão cada vez mais acessíveis para clientes com dificuldades de movimento.

Mais tradicional premiação do capitalismo brasileiro, MELHORES E MAIORES chega à 51a edição em constante transformação. Mais uma vez, listamos as 1.000 maiores empresas do país e destacamos aquelas com melhor desempenho em seus setores da economia. A cada uma delas, damos também voz para que compartilhem lições de como chegaram lá. São histórias que mostram como o sucesso financeiro anual está conectado com uma visão de longo prazo. E de como boas práticas na gestão de clientes e funcionários trazem um olhar cada vez mais diverso e inclusivo. Critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) compõem 30% das notas em MELHORES E MAIORES, mas se espalham também por todos os outros quesitos. Empresas pouco inclusivas, por exemplo, têm um desafio crescente na atração de talentos e acabam com dificuldades em atender um mercado consumidor diverso e exigente. Na Allos, 50% dos cargos de liderança, de gerência para cima, são ocupados por mulheres.

Os desafios seguem latentes. A imensa maioria das grandes empresas brasileiras ainda é liderada por homens brancos — muitos deles com formação em meia dúzia de universidades do Brasil e dos Estados Unidos. A EXAME, líder em conteúdo ESG no Brasil, seguirá comprometida em ampliar a cobertura de diversidade — e em reconhecer as empresas com os maiores avanços nessa frente. Além desta edição da revista, as lições — e os enormes desafios ainda a serem endereçados — das maiores empresas do Brasil estão em nossa cobertura online. As melhores empresas desta edição protagonizam também minidocumentários em nossos canais digitais. Uma cobertura mais diversa, e mais multiplataformas: eis uma combinação de sucesso para nossos próximos 51 anos.