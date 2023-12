Startups no azul

O ecossistema de inovação brasileiro, que enfrentou um período de turbulência com demissões em massa e escassez de recursos para startups, registrou uma movimentação positiva, indicando que 2024 trará o fim do período conhecido como “inverno das startups”. No terceiro trimestre de 2023, foram investidos 883 milhões de dólares em startups na América Latina, um crescimento de 22% em relação ao segundo trimestre. No Brasil, o total de venture capital chegou a 596,7 milhões de dólares, um aumento de 18%. O efeito da boa fase chegou até para os míticos unicórnios. Entre eles, a brasileira Loft, de softwares para o mercado imobiliário, que atingiu lucro pela primeira vez, após cortes de pessoal e ajustes na operação no início de 2023. Para Mate Pencz, CEO da companhia, a turbulência foi enfraquecendo com a recuperação da Nasdaq, seguida pelos ajustes nas taxas de juro do Federal Reserve. “Um mercado em busca de equilíbrio ainda possui distorção sobre a precificação dos ativos em relação ao seu valor intrínseco. Essa condição, em 2024, pode ser atrativa para buscar aquisições no meio das startups”, afirma Pencz.

A Loft faz parte também do grupo de startups que foram atrás de soluções com inteligência artificial (IA) para refrescar o negócio. E será pela IA que virá a próxima onda de investimentos. Dados do PitchBook, uma plataforma de pesquisa e dados financeiros, mostram que os investimentos globais em startups de IA generativa atingiram 10,7 bilhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, um aumento expressivo em comparação ao mesmo período de 2022. Entre os 13 negócios de IA generativa que já alcançaram o posto de unicórnio, cinco foram em 2023.