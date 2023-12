Sol e sal, carinho e cuidado

O verão começou com um calor avassalador ainda na primavera, mais uma lembrança de como é importante cuidar do ambiente e tratar com carinho os nossos destinos. Ainda estão frescas na memória as chuvas do começo do ano que provocaram deslizes nos morros do litoral norte de São Paulo, deixando moradores desabrigados e o comércio em dificuldades. Por aqui, indicamos pousadas e restaurantes nas vizinhas praias de Maresias, Juquehy e Camburi, a 150 quilômetros da capital paulista, para você aproveitar a estação mais ensolarada do ano. Com a devida atenção.

O momento é de descompressão, um intervalo necessário entre o ano que termina e o que começa, indicado para reavaliar atitudes e traçar metas. Serve também para colocar leituras, filmes e músicas em dia, vestir peças leves e com muito estilo, praticar esportes ao ar livre, desfrutar boa companhia, boa comida, boa bebida. De mais a mais, não descuide da hidratação, apoie os comerciantes locais e preserve a natureza, sempre.

Um norte para o norte

Pousadas e restaurantes em Maresias, Juquehy e Camburi para momentos de descompressão

Maui — Maresias

O nome da propriedade é uma homenagem à ilha do Havaí de mesmo nome. O sofisticado complexo de hotel e restaurante foi concebido a partir das experiências acumuladas de viagens mundo afora pelo proprietário e sua família.

São 18 suítes, distribuídas por categorias. A Kuai conta com hidromassagem. Já a recém-inaugurada Big Island tem ampla sala de estar e ducha dupla integrada. A Molokai dispõe de uma acolhedora varanda, e a Oahu tem um terraço privativo. No projeto paisagístico predominam variados exemplares da flora tropical. A área de lazer inclui duas piscinas, uma em temperatura ambiente e uma menor aquecida, mesas com ombrelones, espreguiçadeiras e um bar aberto ao público e de frente para o deck.

O ótimo restaurante Guato tem no comando o chef Rodrigo Theodoro, com passagens pela rede Four Seasons e pelo Beef Bar de Mônaco, e está dividido entre o salão no térreo e um charmoso rooftop. O Maui é a única casa da francesa Veuve Clicquot no litoral norte paulista. Os visitantes são recebidos com uma taça de champanhe. Outro mimo é o exclusivo berloque com a flor que representa o hotel, da linha Life da Vivara, oferecido de presente aos hóspedes.

Endereço: Entrada 14, número 99, Praia de Maresias, São Sebastião. Diárias: a partir de 1.600 reais. mauimaresias.com.br

Nau Royal — Camburi

Nau Royal: suítes com varanda em uma área de 900 metros quadrados

Camburi, ao lado da exclusiva Praia da Baleia, é bastante frequentada por surfistas. Por lá, a pousada butique Nau Royal dispõe de 13 suítes em um espaço de 900 metros quadrados de área comum. No piso térreo ficam as acomodações menores, de até 30 metros quadrados. Na cobertura estão as suítes Royal, de até 120 metros quadrados, com varanda e espreguiçadeira. A maioria possui ampla vista para o mar e arquitetura interior clean de muito bom gosto.

O Nau Royal trouxe a hospedagem de charme ao litoral paulista há dez anos. O restaurante Yye, palavra que significa “mar” na tradução de um dos dialetos da língua tupi da região, tem menu assinado pelo chef Artur Dornelles. Os pratos são inspirados no mar, na terra e no fogo, com boas opções de peixe e de carne, com destaque para o polvo à galega com vinagrete de azeitonas pretas (159 reais) e a paleta de cordeiro com purê de baroa (220 reais).

O spa também conta com a parceria da L’Occitane en Provence, que traz protocolos e técnicas francesas da marca para as massagens e terapias. Na hora de fazer a reserva, preste atenção ao calendário de eventos corporativos, casamentos e celebrações familiares que acontecem nas dependências da pousada.

Endereço: Alameda Patriarca Antônio José Marques, 1.533, Praia de Camburi, São Sebastião. Diárias: de 2.600 a 6.000 reais. nauroyal.com.br

Hiu — Juquehy

Hiu: piscina com gazebos para a privacidade dos hóspedes

Juquehy é uma das praias mais badaladas do charmoso litoral norte de São Paulo, ainda em recuperação das fortes chuvas do começo do ano. O Hiu, inaugurado há um ano, com pousada e restaurante, acaba sendo um refúgio para quem quer um pouco de tranquilidade. As suítes são modernas e espaçosas, com amenidades da L’Occitane no banho, além de colchões e travesseiros de qualidade para proporcionar boas horas de sono.

A área de piscina tem gazebos especiais para casais. Ao lado fica o restaurante próprio e exclusivo para os hóspedes, com boas opções de peixes e frutos do mar. O serviço de praia conta com carrinhos de golfe e serviço de bar, com drinques e petiscos nas áreas de guarda-sol. O transporte também pode ser usado à noite por quem não quer perder tempo procurando vagas no centrinho.

O spa Royal by L’Occitane en Provence disponibiliza terapias faciais e corporais, individuais ou para o casal, em ambiente isolado com vista para a montanha e integrada a uma sauna seca antes ou depois da terapia escolhida. O hotel não aceita crianças, mas é pet friendly. Animais de até 8 quilos podem ficar nas suítes especiais com jardim e contam até com um serviço de passeio para o pet.

Endereço: Rua Argemiro Amâncio dos Santos, 263, Praia de Juquehy, São Sebastião. Diárias: de 1.200 a 2.600 reais. hiuhotel.com.br.

Mergulhar na essência

Mar, charme e gastronomia em Búzios

Vila d’Este Búzios e Altto Ristorante: cuidado na arte de receber

Vila d’Este é um lugar para mergulhar na essência de Búzios. Localizado na costa do Rio de Janeiro, na Região dos Lagos, a Vila é um pequeno refúgio com três décadas de história e amor pela região. O charmoso hotel oferece apenas 20 suítes e se dedica a criar experiências singulares, com atenção aos detalhes e excelência nos serviços.

Com uma vista ampla para o mar, a Vila d’Este foi construída em um antigo casarão rural situado no alto de um morro. É um hotel romântico que nasceu da paixão de uma família argentina por esse pedaço do Rio de Janeiro. Andar pelo hotel é sentir-se em casa, e o cuidado na arte de receber está por todos os lados.

Desde o início, a proposta foi preservar a essência da vila de pescadores, proporcionando aos hóspedes um refúgio acolhedor e intimista com paisagens deslumbrantes.

As aconchegantes suítes são distribuídas em cinco categorias: Classic, Vila com Banheira, Vila Frente Mar, Suíte Premium Frente Mar com Jacuzzi e Suíte Master Frente Mar com Jacuzzi. Todas decoradas de forma individual com peças garimpadas em diferentes países.

Debruçado sobre o ponto mais nobre da Orla Bardot e com vista panorâmica para a Baía da Armação, a Vila d’Este é também o endereço do Altto, um refinado restaurante italiano com toques brasileiros. Eleito pelo ­Tripadvisor Travellers’ Choice 2023 o 11o do mundo na categoria Jantar a Dois, foi o único do estado do Rio de Janeiro citado nesse quesito do ranking. Qualidade é um ingrediente indispensável na cozinha do restaurante, assim como as novidades. “Experiências gastronômicas e de coquetelaria estão sendo desenvolvidas para surpreender os clientes”, afirma o diretor comercial do hotel, Thiago Azeredo.

Todas as quintas-feiras, a partir das 17 horas, acontece o Jazzy Night, um evento que combina jazz e vinho. Nos sábados à tarde, a partir das 17 horas, o deck da Vila se transforma no Sunset Lounge, onde um DJ anima o ambiente.

Endereço: Alto do Humaitá, 210, Búzios (RJ). Diárias: as tarifas para casal variam de 1.187 a 5.887 reais, conforme a categoria e temporada; o hotel recebe hóspedes apenas com idade a partir de 14 anos. http://www.viladeste.com.br.