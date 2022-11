A luxuosidade da boa saúde: conheça os spas da Suíça

Sinônimo de montanhas e lagos deslumbrantes, ar puro e, claro, chocolates e relógios mecânicos, a Suíça também é destino para os que precisam de cuidados médicos dos mais avançados e inovadores do mundo.

O país foi classificado recentemente na primeira posição do ranking Euro Health Consumer, com um sistema de saúde reconhecido, particularmente, por duas áreas: a qualidade dos tratamentos e a rapidez dos resultados. Graças a essas vantagens, um número crescente de turistas tem se dirigido anualmente para diversas clínicas do país dos Alpes.

A procura é por procedimentos médicos que vão de cirurgias plásticas a tratamentos de câncer inovadores — ou simplesmente momentos de calmaria em meio ao estresse de uma ­doença extenuante.

Um destino que exemplifica bem esse caminho à saúde da Suíça é o Bürgenstock ­Hotel & Alpine Spa. Datado de 1873, o conjunto de instalações está situado no alto de uma montanha, à qual só é possível chegar com uma balsa que atravessa o Lago de Lucerne e, por fim, um funicular.

Ícone de luxo

Apesar de ser um destino tradicional, o Bürgenstock passou por uma reforma que custou mais de 500 milhões de dólares e o transformou em um ícone do luxo. O destaque nesse sentido é o Waldhotel, que, além da arquitetura contemporânea por fora, reúne um corpo médico e equipamentos de ponta com spas sofisticados e de vista panorâmica única.

Na culinária, um curioso cardápio que serve alimentos monocromáticos para cada dia da semana.

Já no vilarejo de Bad Ragaz, a 1 hora de carro de Zurique, o visitante encontra na paisagem aos pés dos Alpes do leste da Suíça dois hotéis cinco estrelas: o Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites e o Grand Hotel Hof Ragaz.

Com 233 quartos luxuosos, distribuídos em edificações de estilo germânico, o foco lá são os tratamentos alternativos, com fontes termais no centro de toda a filosofia do negócio. Integrado ao resort, um time de terapeutas orienta os hóspedes sobre os princípios da medicina holística Newyou, criada pelos médicos de Quellenhof.

Na parte francesa da Suíça, situada às margens do Lago Genebra, está o Beau-Rivage Spa, um palácio neoclássico que entrega um amplo jardim ligado ao porto de Lausanne. Dos veleiros na margem às montanhas onde começa a França, a sensação levada aos hóspedes é de um oásis de calma.

Além da saúde e do bem-estar esperados do roteiro, a gastronomia se sobressai, com destaque para o ASP, restaurante requintado com duas estrelas Michelin, da chef Anne-Sophie Pic. Nele, as opções são sempre locais e frescas, como peixe-fera e lagostim pescado no lago que fica em frente ao hotel, podendo ser combinadas com um dos rótulos da maior adega da Europa, que dispõe de 75.000 garrafas.

Uma prova de que o conceito de boa saúde realmente mudou.

