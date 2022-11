Novo TAG Heuer Carrera Chronograph tem campanha com astro da NBA, Jimmy Butler

O TAG Heuer Carrera Chronograph será sempre conhecido como o cronógrafo de escolha de algumas das maiores equipes e pilotos da Fórmula 1. O design atemporal criado em 1963 assumiu muitas expressões célebres, mas as peças em ouro amarelo desta coleção sempre se destacam.

Com seu sofisticado mostrador preto profundo, a edição de ouro de 2022 continua a se basear nessa rica linhagem de relógios de corrida lendários.

O TAG Heuer Carrera Chronograph foi projetado para corridas com mostrador altamente legível e organizado, linhas elegantes e movimentos de alto desempenho.

Em 1970, os primeiros modelos automáticos de ouro amarelo foram introduzidos, a referência Heuer 1158 CHN, que era o favorito do CEO Jack Heuer. Eles rapidamente se tornaram uma referência na rede como um sinal de sucesso, seguindo a estratégia de Jack de apresentá-los a muitos pilotos vencedores.

Eles ainda são muito procurados por fãs e colecionadores ansiosos para manter um pedaço do inconfundivelmente glamuroso espírito de corrida dos anos 1970, sinônimo dos nomes mais famosos do automobilismo durante esse período.

A TAG Heuer continua a construir este legado e apresenta um design de mostrador nunca visto antes, preto com submostradores dourados, uma versão invertida da famosa referência Heuer 1158 CHN.

Conhecedores também podem reconhecer a paleta de dois tons da lendária pintura John Player Special, que se destacou na Fórmula 1 nas décadas de 1970 e 1980. O 98T Lotus do embaixador da TAG Heuer e campeão mundial Ayrton Senna ostentava a pintura mundialmente famosa no início de sua brilhante carreira.

A edição especial de hoje está ligada ao apoio e amor duradouros da TAG Heuer pelo automobilismo com as primeiras conquistas de um dos principais embaixadores da marca para entregar uma versão impressionante do cronógrafo atemporal. A clássica caixa de 42 mm é feita de ouro amarelo maciço 18K 3N, com botões e coroa em ouro. O rico mostrador escovado sunray preto traz sofisticação, profundidade e jogo sutil de luz ao pulso.

Contrastando com o mostrador preto profundo estão dois submostradores de cronógrafo “azuré” e ouro dourado às 3 e 9 horas. Às 6 horas, um discreto segundo indicador permanente e uma janela de data complementam o harmonioso layout tricompax. Os índices e ponteiros são banhados em ouro amarelo 18K 3N e polidos, aumentando a legibilidade e a elegância do mostrador.

O fundo da caixa apresenta um cristal de safira através do qual o movimento e a massa oscilante preta personalizada são claramente visíveis. O TAG Heuer Carrera Chronograph é alimentado pelo Calibre Heuer 02, o movimento cronógrafo interno da marca. Com a sua embraiagem vertical e roda de colunas, proporciona uma excelente precisão e desempenho de cronometragem, juntamente com uma reserva de marcha de 80 horas. A peça é apresentada em uma pulseira de crocodilo preta em grande escala com fivela de pino dourada.

O design preto e dourado é uma combinação tão atraente hoje quanto na década de 1970. Ele expressa toda emoção, glamour e emoção das corridas nas décadas passadas e carrega fielmente a visão de Jack Heuer em uma peça resolutamente moderna que exala confiança, caráter, elegância e sofisticação.

