Como o fundador da VidMob vê o impacto da inteligência artificial na criatividade

O americano Alex Collmer vê no ChatGPT a oportunidade única para uma criação maciça de empregos de qualidade — e não o contrário. Collmer é fundador da VidMob, uma empresa de Nova York criadora de uma plataforma para mensurar o impacto de campanhas de publicidade e marketing.

“O assunto do momento é o impacto da inteligência artificial na criatividade”, diz ele, fazendo referência ao receio de a tecnologia substituir até mesmo o trabalho de profissionais com soft skills refinadas, como costumam ser os publicitários. “A preocupação é justificável, mas é importante deixar claro que as soluções foram criadas para empoderar esses profissionais, e não tirar seus empregos.”

Collmer é do tipo visionário: ao fundar a VidMob, em 2014, o uso de métricas de engajamento ainda engatinhava na indústria criativa. Em agosto do ano passado, em meio à escassez de recursos no venture capital, a VidMob captou 110 milhões de dólares e virou uma referência global em marketing.