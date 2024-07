Os ventos que movem os empreendedores

A semana em que a redação da EXAME estava concluindo a edição de julho foi marcada por um ataque contra o ex-presidente americano Donald Trump e por um apagão cibernético que paralisou milhares de serviços mundo afora. O noticiário também foi dominado pelos renitentes combates na Ucrânia e em Gaza e por eleições que mudaram o ponteiro político no Reino Unido e na França. Como pano de fundo, um ano marcado por juros altos nos Estados Unidos, por dúvidas sobre a economia chinesa e pelo boom de empresas de inteligência artificial.

É uma leva de incertezas que poderia ser paralisante para homens e mulheres de negócios, que dependem de uma visão de médio e de longo prazos para tomar decisões. Mas, como mostram as 371 histórias de empresários do Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, é nos cenários mais complexos que os empreendedores raiz prosperam. “Do Sul ao Norte do país, há centenas de relatos de empreendedores que aproveitaram um vento favorável de oportunidade e de talento para ganhar dinheiro e correr atrás do próprio sonho”, diz a reportagem coordenada pelo editor de negócios Leo Branco.

Jogar luz sobre as histórias de empreendedorismo, mostrando desafios e contando as lições de quem triunfa, faz parte do DNA da EXAME há 57 anos. Esse mesmo espírito levou o repórter Daniel Giussani e o editor de fotografia Leandro Fonseca ao Rio Grande do Sul para uma viagem de 1.000 quilômetros por nove municípios atingidos pelas enchentes que assolaram o estado. Eles mostram o espírito de luta de empreendedores que reconstroem sua vida, seus negócios e suas comunidades. São histórias como a das irmãs Janaína e Jônia Koller, à frente da Prinz, uma das maiores indústrias de vinagre do Sul do país, cuja fábrica foi completamente inundada pelas chuvas. Pela cabeça delas não passa a ideia de largar tudo. A Prinz vai erguer uma nova fábrica, em Estrela, afastada do Rio Taquari. “As famílias dos nossos empregados e as nossas próprias dependem desse negócio”, disse Janaí­na. O investimento no estado para retomar as atividades atingidas pelas enchentes será de pelo menos 110 bilhões de reais, numa longa retomada acompanhada pela EXAME na série Negócios em Luta, em nossos canais digitais e em reportagens como a desta edição.

Para além dos discursos inflamados — e da violência — que marcam campanhas eleitorais nos Estados Unidos, na França e no Reino Unido, o fator em comum entre todos os países é a dúvida sobre a sustentabilidade dos negócios e dos empregos num mundo em transformação. As histórias das centenas de empreendedores retratadas nesta edição são uma mostra de que inventividade, resiliência e coragem são ativos relevantes como nunca. Se o mundo ajudar, tanto melhor.