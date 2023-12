No centro da narrativa

A gestão da informação é hoje tão relevante para os objetivos de uma companhia que, em muitas perspectivas, essa pode ser considerada a nova era do Chief Information Officer (CIO). Antes na função de mero administrador de sistemas e operações técnicas, ele ocupa agora, numa época em que a digitalização é imperativa, um papel central na estratégia dos negócios.

E, se por um lado a relevância do CIO avançou, por outro, os desafios que ele precisa superar também se ampliaram, fazendo com que esses profissionais enfrentem um complexo tabuleiro de decisões que impactam diretamente o sucesso das organizações.

Nas projeções do Banco Mundial, o crescimento econômico médio global potencial cairá para o nível mais baixo em três décadas, de 2,2% ao ano, até 2030. Ao mesmo tempo, a transformação digital nas empresas, liderada pelo CIO, não pode parar. Como então acelerar a inovação e a eficiência, mas simultaneamente reduzir os custos?

Esse quadro multifacetado e dinâmico faz da figura do CIO um tema rico para autores especializados em liderança, gestão e tecnologia da informação.

São inúmeros os livros publicados sobre — e para — os CIOs, com variados pontos de vista sobre sua importância na trajetória das corporações. Listamos, a seguir, 15 sugestões de leitura. Confira.

CONSELHOS DE CIO PARA CIO

A Seat at the table

IT leadership in the age of agility | Autor: Mark Schwartz | Editora: IT Revolution Press | Idioma: inglês | Páginas: 313

Neste livro, Mark Schwartz puxa uma cadeira para os CIOs na mesa dos executivos, lugar que, segundo o autor, é deles por direito. Com um estilo fácil e inovador, o CIO, que já trabalhou com o governo americano e em grandes corporações, traz um modo fundamentalmente diferente de pensar sobre como a TI se encaixa em uma empresa. Em uma análise minuciosa, ele mostra que os líderes modernos de tecnologia são parte essencial do mecanismo de geração de valor de um negócio e que qualquer transformação tecnológica bem-sucedida passa por uma crítica mudança da mentalidade organizacional.

Reinvent

Navigating business transformation in a hyperdigital era | Autor: Faisal Hoque | Editora: Fast Company Press | Idioma: inglês | Páginas: 304

Best-seller do Wall Street Journal e segundo Melhor Livro de Negócios segundo o Globee Business Awards­ 2023, o livro é uma inspiração para os CIOs. Nele, Hoque compartilha lições sobre liderança e sobre como as empresas devem revisar (e, muitas vezes, descartar) velhas formas de pensar e operar para que possam se reinventar. Na visão do autor, a transformação digital requer muito mais do que implementar a tecnologia mais recente: de cima para baixo, as organizações precisam mudar completamente sua atitude. Uma leitura rica, que explica conceitos complexos com uma linguagem simples.

Taking the reins as CIO

A blueprint for leadership transitions | Autores: Tony Gerth e Joe Peppard | Editora: Springer | Idioma: inglês | Páginas: 175

O texto de Tony Gerth e Joe Peppard, renomados consultores de liderança em TI, foca aqueles CIOs recém-nomeados e os desafios que enfrentam hoje ao assumir essa função. Embora o papel do Chief Information Officer nos negócios tenha evoluído significativamente, tornando-se um motor fundamental de inovação e vantagem competitiva, na visão dos autores, ele permanece ambíguo. Taking the reins as CIO tem como base mais de 200 entrevistas com CIOs, Chief Experience Officers (CXOs) e recrutadores, oferecendo ao leitor dicas valiosas de como implementar as mudanças necessárias e “tomar as rédeas” do cargo com sucesso.

Por que as transformações digitais dão errado

As surpreendentes disciplinas de como levantar voo e permanecer à frente | Autor: Tony Saldanha | Editora: Alta Books | Idioma: português | Páginas: 216

Líder de TI premiado globalmente, palestrante e maestro de grandes mudanças na P&G, onde trabalhou por quase 30 anos, Tony Saldanha diz que 70% das transformações digitais falham. O motivo nada tem a ver com tecnologia, e sim com a falta de objetivos claros e um processo disciplinado para alcançá-los. Utilizando diversos cases e sua considerável experiência, Saldanha mostra a relevância do CIO nessa jornada e apresenta um modelo de cinco estágios para passar da automação pontual de processos para tornar, de fato, o digital a espinha dorsal de uma empresa.

War and peace and IT

Business leadership, technology, and success in the digital age | Autor: Mark Schwartz | Editora: IT Revolution Press | Idioma: inglês | Páginas: 240

Este outro título de Schwartz é para CIO e CEO lerem juntos. O icônico líder de tecnologia traz sua perspectiva e experiência únicas para desmistificar a função que a TI desempenha nas empresas modernas. Para ele, líderes corporativos e de tecnologia devem trabalhar em colaboração, em uma missão compartilhada de desbloquear a transformação digital da companhia. Se a organização quiser abraçar a tecnologia, se tornar ágil e responder de forma eficaz ao mercado atual, esse é o caminho. Para isso, o autor delineia bem o contexto e aponta várias estratégias claras.

Be the business

CIOs in the new era of IT | Autora: Martha Heller | Editora: Routledge | Idioma: inglês | Páginas: 192

Escrito por uma das vozes mais ouvidas sobre liderança de TI e o papel do CIO, Be the Business tem um tom leve, que informa e diverte. Martha Heller fala sobre como os CIOs estão mudando seus modelos operacionais, as abordagens com suas equipes e sua visão de mercado. Apoiada por entrevistas com dezenas de executivos, a autora faz um retrato do que os líderes de TI estão fazendo para criar nas empresas um ambiente em que a tecnologia seja um assunto de todos e aponta dez competências e comportamentos que os CIOs precisam desenvolver para impulsionar a inovação em um cenário de contínua mudança.

Executivo em pele de lobo

Estratégias maquiavélicas para executivos e líderes de TI | Autora: Tina Nunno | Editora: M.Books | Idioma: português | Páginas: 224

O livro traz uma visão realista e pragmática dos desafios enfrentados pelos CIOs em tempos de constante evolução da tecnologia e dos negócios. Tina Nunno, VP de pesquisa da Gartner, a maior empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia da informação, fundamenta sua narrativa em uma série de estudos de caso para oferecer aos CIOs insights valiosos sobre como adaptar seus estilos de liderança para progredir em cenários difíceis. Uma ilustração nítida de como diferentes abordagens podem determinar o sucesso ou não de uma empresa.

The new CIO leader

Setting the agenda and delivering results | Autoras: Marianne Broadbent e Ellen Kitzis | Editora: Harvard Business School Press | Idioma: inglês | Páginas: 352

Para as autoras, duas especialistas também da Gartner, os CIOs vivem um ponto de ruptura crítico, em que podem alavancar sua experiência em um papel maior e mais estratégico do que nunca ou permitirem-se ficar restritos à função secundária de chefe mecânico de tecnologia. Para que a primeira opção seja o caminho, e esses líderes solidifiquem sua credibilidade, Broadbent e Kitzis se baseiam em pesquisas exclusivas conduzidas pela Gartner, com milhares de CIOs, e revelam o que devem fazer agora.

O Projeto Fênix



Um romance sobre TI, DevOps e sobre ajudar o seu negócio a vencer | Autores: Gene Kim, Kevin Behr e George Spafford | Editora: Alta Books | Idioma: português | Páginas: 384

Sucesso de vendas no mundo todo, O Projeto Phoenix é um clássico para CIOs e executivos de negócios que estão diante dos dilemas da crescente complexidade da TI. O romance conta a história fictícia do personagem Bill, um gerente de TI com quem qualquer pessoa que trabalha com tecnologia vai se identificar em diversas passagens. É uma leitura envolvente em que os leitores não apenas tiram lições de como melhorar suas organizações mas também passam a ver de uma forma diferente os desafios encarados por CIOs e suas equipes.

The CIO paradox

Battling the contradictions of IT leadership | Autora: Martha Heller | Editora: Routledge | Idioma: inglês | Páginas: 260

Em mais uma clássica leitura para líderes de tecnologia, Heller mostra que, apesar de sua reconhecida relevância para os objetivos de um negócio, o CIO ainda é cercado por contradições, enraizadas na governança, nas expectativas dos executivos e até na cultura corporativa. Isso inclui, por exemplo, ser contratado para ser estratégico, mas passar a maior parte do tempo sendo operacional. Com ricos exemplos de CIOs bem-sucedidos que conseguiram romper essas questões conflitantes, ela orienta quem exerce esse papel sobre como reverter ou neutralizar os elementos paradoxais que marcam o seu trabalho.

Staying the course as a CIO

How to overcome the trials and challenges of IT leadership | Autor: Jonathan Mitchell | Editora: Wiley | Idioma: inglês | Páginas: 232

Nesta obra, Mitchell, um dos CIOs mais respeitados e influentes do mundo, com mais de três décadas de experiência em grandes corporações, analisa de perto as causas dos problemas mais comuns que atravessam a trajetória de um CIO. Mais do que isso, ele fornece uma série de conselhos práticos, todos com base em situações reais, sobre como o diretor de TI pode lidar com essas questões típicas que afetam o seu papel atualmente. Um livro essencial tanto para quem já ocupa o cargo como para aqueles que estão prestes a assumir a função.

Confessions of a successful CIO

How the best CIOs tackle their toughest business challenges | Autores: Dan Roberts e Brian P. Watson | Editora: Wiley | Idioma: inglês | Páginas: 170

À medida que a TI amplia seu peso nas estratégias corporativas, aumentam também as exigências impostas aos Chief Information Officers, especialmente nas tomadas de decisões. Esse é o enfoque de Confessions of a Successful CIO, que reúne nove cases sobre os grandes desafios enfrentados por um time estelar de líderes globais de TI. Com histórias reais, atemporais e inspiradoras, cada capítulo oferece ao leitor uma oportunidade de aprender com as falhas e os triunfos desses líderes, que têm abordagens e formas de liderar distintas, mostrando que não há um único caminho para o sucesso.

What top CIOs know

How to succeed in a world of digital transformation, cyber threats, exponential change, and intelligent devices by creating powerful strategies for the new 3.0 World | Autores: Eric J. Brown e William A. Yarberry Jr. | e-Book Kindle | Idioma: inglês |Páginas: 159

Eric Brown e William Yarberry, que possuem larga experiência prática em TI e auditoria, abordam a missão dos CIOs em uma esfera tecnológica inteiramente nova, que abrange a maioria das organizações hoje. Para ajudá-los a navegar nesse mundo hiperautomatizado, em que sua atuação é peça-chave para o futuro do negócio, os autores oferecem ao leitor um roteiro prático para alcançar valor que permeia todo o espectro de gerenciamento de TI, com boas práticas de governança, que incluem desde a segurança de dados até o uso de inteligência artificial.

CIO 5.0

O guia definitivo para liderar a transformação digital |Autor: Fábio Correa Xavier | Editora: Clube de Autores | Idioma: português | Páginas: 432

A obra de Xavier, CIO do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e colunista da MIT Technology Review, mostra como a transformação digital no âmbito empresarial dinâmico de hoje é um processo que vai além da tecnologia — é uma mudança cultural e estratégica, que requer a liderança visionária do CIO. É ele o condutor dessa jornada. CIO 5.0 oferece uma exploração profunda do papel do CIO e aborda detalhadamente diversas questões relacionadas ao trabalho desse líder, como desenvolvimento de equipes de TI de alta performance, gestão de projetos e liderança inspiradora.

The CIO playbook

Strategies and best practices for IT leaders to deliver value | Autor: Nicholas R. Colisto | Editora: Wiley | Idioma: inglês | Páginas: 240

Entre as recomendações de leitura voltadas para os CIOs, este livro não poderia ficar de fora. Atemporal, The Cio Playbook é uma referência prática que pode ajudar executivos de TI a transformar seu departamento e, consequentemente, impulsionar o desempenho de todo o negócio. Com diversas dicas de “como fazer”, com conselhos diretos de muitos líderes respeitados, Colisto apresenta uma estrutura dinâmica e específica de sete etapas para guiar os CIOs nas tomadas de decisões fundamentais para ser bem-sucedido nesse que é um dos cargos mais difíceis do C-suite.