MM 2024: Aegea é a empresa do ano em saneamento

A universalização do saneamento é um dos principais objetivos da ­Aegea, uma das maiores empresas de sanea­mento do Brasil. Segundo Radamés Casseb, CEO da companhia, essa não é apenas uma meta operacional, mas uma estratégia que traz diversos benefícios econômicos e sociais. E ele viu isso na prática.

O CEO destaca a transformação em Campo Grande (MS), onde a Aegea iniciou sua primeira concessão. Na época, a cobertura de esgoto era de apenas 30%. Hoje, a cidade está perto de atingir 95%, e os resultados já são visíveis: a redução drástica de atendimentos por doenças relacionadas à falta de saneamento levou à desativação de postos de saúde. “Não havia mais paciente para tratar”, disse à EXAME.

A universalização do acesso a água e esgoto também significa prosperidade compartilhada. Além de melhorar a saúde pública, eleva o valor dos imóveis, aumenta a arrecadação municipal e reduz o absenteísmo no trabalho em decorrência de doenças relacionadas ao saneamento. Essas externalidades positivas refletem o impacto direto do saneamento na economia local.

O saldo positivo, no entanto, depende da boa saúde financeira da empresa liderada pela CFO Fabiana Judas. É na eficiência que a Aegea se destaca. Em 2023, a companhia registrou um aumento de 18% na receita líquida, totalizando cerca de 8,5 bilhões de reais no ano, em comparação aos 7,5 bilhões de reais de 2022. O crescimento foi impulsionado principalmente pela expansão de operações em novos municípios e pela aquisição de contratos de concessão, consolidando a posição da Aegea como líder no setor. Além disso, a companhia se beneficiou de melhorias operacionais e da eficiência em suas unidades já existentes, o que contribuiu para a ampliação da margem Ebitda, que alcançou 4,6 bilhões de reais, representando um avanço de 21% em relação ao ano anterior.