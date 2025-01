Ela criou um negócio no meio da pandemia graças ao TikTok e já fatura R$ 7 milhões

Ficar trancada no quarto praticamente 24 horas por dia durante a pandemia fez a adolescente inglesa Amelia Hitchcock-Merritt virar uma empreendedora milionária. Aos 18 anos, ela pegou 400 libras esterlinas da venda de roupas num brechó online para fundar a Bijoux De Mimi, uma marca de joias coloridas para a garotada.

Sucesso nas redes sociais

As cores chamativas e uma estratégia de marketing focada na geração Z fizeram as pulseirinhas, os anéis e os brincos de Amelia viralizarem no aplicativo de vídeos curtos TikTok. A conta oficial da marca tem mais de 5 milhões de curtidas, num engajamento praticamente 100% orgânico. Para ter uma ideia, até meados do ano passado, a empreendedora nem sequer havia gastado com marketing digital — no máximo, enviava um ou outro mimo para influenciadores. Em um único ano, a empresa cresceu mais de 1.000% e já está presente, além do e-commerce, em lojas globais, como a varejista Urban Outfitters e a Wolf and Badger USA. Hoje, já fatura 1 milhão de libras esterlinas — algo como 7,3 milhões de reais. Além de virar milionária, Amelia deu um nó na desculpa de muitos pais por aí: agora ficou mais difícil dizer que ficar trancado no quarto o dia todo não leva a lugar nenhum.