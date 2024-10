Prêmio EXAME Gestão de Pessoas 2024: na Kles, de limpeza, cada presença importa

Mesmo durante a pandemia, alguns serviços essenciais não puderam parar, como segurança e limpeza. São duas das áreas de atuação da carioca Kles Serviços Especializados. Fundada no Rio de Janeiro pela advogada e atual CEO Marcele Vardiero, a empresa foi aberta após uma experiência pessoal dela num hospital. “Passei 40 dias acompanhando minha mãe no hospital e vi como a limpeza era malfeita e o tratamento não era bom”, diz ela. “Tudo isso me motivou a criar uma empresa para fazer diferente.”

A Kles tem 1.200 funcionários para serviços como recepção, portaria, limpeza, mensageria, além de segurança, para condomínios residenciais, shoppings e indústrias no Rio de Janeiro. Um dos grandes desafios do setor da Kles é diminuir as faltas ao trabalho. Para isso, a companhia desenvolveu um programa de reconhecimento, chamado Falta Zero, com prêmios como eletrodomésticos aos funcionários sem ausências no semestre. “Os funcionários gostam muito desse reconhecimento”, diz Thais Vieira, gerente de gestão de talentos humanos da Kles. “Eles mesmos nos dizem que a TV é o prêmio mais desejado”, afirma.

Por ter 60% do seu time formado por mulheres, a companhia pensou em um benefício especial para as funcionárias. Por meio do projeto Mamãe Sangue Azul, a Kles oferece suporte emocional e informativo para as grávidas, incluindo o envio de um kit-maternidade entregue pelos líderes nas casas das funcionárias. “Esse cuidado faz toda a diferença. As mães se sentem acolhidas e valorizadas“, diz Vieira. Ao final de cada ano a empresa também oferece kits escolares completos aos filhos de todos os funcionários.

Rotatividade de trabalhadores é uma dor

A rotatividade de trabalhadores também é uma dor para a Kles. “Precisamos que nossos funcionários se sintam parte da empresa desde o primeiro dia”, diz Vieira. Para isso, a Kles usa inteligência artificial na seleção de currículos de candidatos com maior alinhamento cultural ao negócio. Quem está chegando à companhia passa por treinamentos presenciais e ações de integração, como uma dinâmica de alinhamento de expectativas. A conversa aborda oportunidades de crescimento na companhia, entre outros temas. “Existe uma frase que eu gosto muito de usar nos treinamentos com a equipe e que tem relação com o propósito da companhia desde o início”, diz Vieira. “As pessoas podem esquecer o que você disse e o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir.”

Em meio a concorrentes com taxas de rotatividade nos dois dígitos, a preocupação da Kles em alinhar expectativas desde o início ajudou a companhia a reter pessoas. Por ali, o turnover voluntário é de 2% ao ano. Agora está investindo no treinamento de líderes, com programas como uma universidade corporativa. “Nosso foco é desenvolver líderes que consigam trazer resultados para a empresa sem perder a conexão com os funcionários”, diz.

