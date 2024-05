Dress watches: IWC apresenta três modelos do Portugieser

“Ao pesquisar um novo material, precisamos oferecer um benefício concreto ao cliente. É a prioridade número 1. Pode ser melhor resistência ao choque, pode ser melhor resistência ao desgaste, pode ser um material mais leve.” Lorenz Brunner, head de pesquisa e inovação da IWC

A IWC tem a imagem associada aos robustos relógios da linha Pilot, com inspiração no mundo da aviação. Mas a manufatura sediada em Schaffhausen, na Suíça, também consegue fazer com muita elegância a transição para os chamados dress watches, os relógios para uso mais formal.

1. Portugieser Automatic

A IWC apresenta novos modelos Portugieser automáticos nos tamanhos 40 e 42 milímetros, com uma caixa mais esguia. As cores do ano de toda a coleção são horizon blue (azul), obsidian (preto) e dune (areia).

O Portugieser Automatic de 42 milímetros vem em seis variações, com caixas de ouro branco, amarelo e aço inoxidável, alimentadas por calibre próprio com reserva de sete dias (168 horas). Já o Portugieser 40 milímetros chega em duas versões, ouro branco e ouro amarelo, com calibre próprio com reserva de 60 horas. Preço: 76.500 reais

2. Portugieser Hand-Wound Tourbillon Day & Night

O Portugieser de corda manual combina uma caixa de ouro 18 quilates com um mostrador laqueado em obsidian e ponteiros banhados a ouro e apliques dourados. O turbilhão ajuda a anular o efeito da gravidade no movimento.

Outro destaque é o indicador de dia e noite. O calibre de corda manual 81925, fabricado pela IWC e com componentes banhados a ouro, pode ser admirado através do vidro de safira na parte de trás da caixa. Preço: 449.600 reais

3. Portugieser Eternal Calendar

Com base na expertise desde a introdução do calendário perpétuo, há quase quatro décadas, a IWC agora ultrapassa limites com seu primeiro calendário perpétuo secular, que reconhece os anos bissextos ­— e também as complexas regras de exceção do ano bissexto.

Outro recurso-chave deste relógio é a exibição extremamente precisa da fase da Lua. Graças a uma redução de engrenagens recém-desenvolvida, a exibição da fase da Lua só se desviará da órbita lunar em um dia após 45 milhões de anos. Com caixa de platina de 44,4 milímetros e calibre próprio com reserva de marcha de sete dias. Preço: sob consulta