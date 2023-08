IWC Schaffhausen apresenta seu primeiro Pilot’s Watch com mostrador totalmente luminoso

Por mais de 85 anos, a IWC Schaffhausen adquiriu uma profunda experiência no desenvolvimento de instrumentos funcionais para cockpits. Este know-how é nutrido e atualizado por um diálogo com pilotos profissionais, permitindo que os engenheiros da IWC entendam com precisão seus requisitos e necessidades específicas. Dentro do Professional Pilot’s Watches Program, que surgiu de sua parceria com a Marinha dos EUA, a IWC desenvolve relógios altamente especializados para os mais exigentes pilotos de jatos rápidos. O Pilot’s Watch Automatic 41 Black Aces (Ref. IW326905) foi inspirado em um relógio de piloto que a IWC projetou para membros do Strike Fighter Squadron 41 (VFA-41), também conhecido como “Black Aces”.

O esquadrão está baseado na Naval Air Station Lemoore, na Califórnia. Originalmente formado em 1950 na NAS Oceana, o VFA-41 está ligado ao Carrier Air Wing 9 e usa o indicativo de rádio “Fast Eagle”.

Um mostrador capaz de armazenar energia luminosa

A característica mais marcante deste relógio é o mostrador Lumicast branco totalmente luminoso. Desenvolvido em colaboração com os pilotos dos “Black Aces”, o mostrador é resultado de um complexo processo de fabricação. Na primeira etapa, os pigmentos Super-LumiNova de alta qualidade são misturados com um aglutinante, fundidos em um molde circular e endurecidos em um processo de cura especialmente desenvolvido para dar ao material uma durabilidade semelhante à da cerâmica.

O disco sólido resultante é, então, fixado no mostrador de ferro-macio. Por fim, o mostrador é impresso com índices e numerais pretos e o emblema “Black Aces”, lembrando o ás de espadas de um baralho de cartas. Em testes de câmara escura, o mostrador emitiu uma luz esverdeada brilhante por mais de 23 horas, elevando a legibilidade e a visibilidade noturna a um nível totalmente novo. Super-LumiNova é um composto cerâmico de alta tecnologia que se comporta como uma bateria de armazenamento de luz.

A energia luminosa absorvida da luz solar ou da luz artificial faz com que os elétrons do material entrem em um estado de energia mais alto, onde essa energia é armazenada. Quando os elétrons retornam ao seu estado normal, eles emitem a energia absorvida como luz visível, fazendo com que o material brilhe no escuro. O processo de absorção e liberação de energia luminosa pode ser repetido infinitas vezes sem nunca envelhecer o material ou diminuir sua capacidade de armazenamento de luz.

Caixa de cerâmica resistente a arranhões

A caixa do Pilot’s Watch Automatic 41 Black Aces é feita de cerâmica de óxido de zircônio preto, um material pioneiro da IWC na indústria relojoeira desde a década de 1980. Com uma classificação Vickers que perde apenas para os diamantes, a cerâmica está entre as substâncias mais duras da Terra. Sua leveza, dureza e resistência a arranhões o tornam o material de caixa perfeito para uso diário no espaço restrito de um cockpit.

Além disso, sua furtiva cor preta fosca garante que os pilotos não sejam distraídos pela luz do sol refletida em seu relógio. O fundo de caixa é feito de titânio leve e apresenta uma gravação do jato bimotor “Black Aces” em um fundo de espadas.

O Pilot’s Watch Automatic 41 Black Aces é alimentado pelo calibre 32100 fabricado pela IWC. Combinado com a caixa interna de ferro-macio, o escapamento de silício antimagnético do movimento melhora ainda mais a resistência do relógio a campos magnéticos.

O eficiente sistema duplo de enrolamento cria uma reserva de marcha de 72 horas na mola principal. O relógio é equipado com uma pulseira de tecido preta com fivela de pino em aço inoxidável jateado. O Pilot’s Watch Automatic 41 Black Aces está disponível exclusivamente online em IWC.com. Além disso, o

relógio é elegível para registro no programa de cuidados My IWC e pode se beneficiar de uma extensão de 6 anos para a Garantia Limitada Internacional padrão de 2 anos.