ESG por natureza: Ampipar mira uma plataforma ambiental

Nos últimos dois anos, a Ambipar, empresa de gestão ambiental e saneamento, comprou cerca de 40 empresas. A mais recente foi a cearense Blue Ambiental, especializada em reciclagem de borracha. Esse período consolida a abertura de capital da companhia, que fez seu IPO em 2020 e cujas ações valorizaram mais de 50%.

“Nosso trabalho é fazer essa consolidação, enxergar sinergias e como os negócios se complementam”, afirma Cristina Andriotti, CEO da Ambipar Environment. “O objetivo é criar uma plataforma ambiental, que começa na gestão e valorização de resíduos e caminha até a economia circular, com a reinserção do material na cadeia.”

A Ambipar enxerga, no futuro, uma economia regenerativa, que devolva ao meio ambiente mais do que tira. É uma ideia alinhada aos preceitos do ESG, sigla em inglês para meio ambiente, social e governança, modelo de gestão consagrado pela ideia de que o propósito de uma empresa é gerar valor para todas as partes envolvidas, e não apenas retorno aos acionistas. Para Andriotti, a Ambipar é ESG por natureza.

O setor em que a empresa atua ajuda. A falta de saneamento é um problema histórico do país, e o impacto desses investimentos é visível. Mas contar apenas com esse resultado não é o bastante. A Ambipar assume o papel de ensinar a empresários e investidores que é possível ter retorno financeiro e gerar impacto positivo na sociedade ao mesmo tempo. A melhor maneira de fazer isso é liderar pelo exemplo.

AS MELHORES DO SETOR

Pontuação

da Empresa Posição

por Receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 7,09 285 Ambipar 1.916.332 701.612 168.871 1.304.732 4.861.369 São Paulo SP 2 5,93 178 Aegea 3.711.180 2.836.535 586.728 6.403.746 16.100.737 São Paulo SP 3 5,91 388 Iguatemi 1.058.152 747.128 4.676 2.888.432 10.833.858 São Paulo SP 4 5,68 186 BRK 3.454.132 2.382.216 93.337 3.430.994 13.627.870 São Paulo SP 5 4,40 144 Sanepar 5.204.412 4.799.655 1.177.631 7.826.342 14.640.589 Curitiba PR 6 4,18 364 Casan 1.217.771 1.143.993 134.950 1.671.985 3.907.671 Florianópolis SC 7 4,10 487 Ecourbis 679.219 632.392 75.759 348.308 914.384 São Paulo SP 8 3,82 44 Sabesp 19.491.061 17.797.541 2.305.869 24.931.859 53.165.485 São Paulo SP 9 3,75 573 Orizon 435.516 391.968 -55.509 369.413 1.206.063 São Paulo SP 10 3,70 127 Copasa 5.894.710 5.343.338 537.587 6.759.958 12.721.650 Belo Horizonte MG

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com