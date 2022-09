Profissão do futuro: EXAME dá certificado para quem participar de treinamento gratuito sobre ESG

Reforçando o seu compromisso com a democratização da informação, a EXAME Academy apresenta, entre os dias 12 e 20 de setembro, uma série de encontros virtuais e gratuitos sobre ESG.

Apresentado por Renata Faber, diretora de ESG da EXAME, o treinamento aborda desde assuntos mais básicos (como a definição do que é ESG) até reflexões aprofundadas sobre como o tema impacta o mercado e a economia global atualmente. Seu principal objetivo, no entanto, é mostrar aos participantes como começar a construir uma carreira na área – que tem levado profissionais a cargos de gestão em empresas e instituições milionárias. “Vou mostrar como é possível conquistar um trabalho com propósito real aliado a salários mais altos e mostrar o mapa para construir uma carreira em ESG”, promete Renata.

Após assistirem aos quatro vídeos, todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo.

ESG: um mercado em ascensão

Considerado fundamental para o sucesso das empresas na nova economia, este é um mercado que já movimenta trilhões de dólares e gera milhares de oportunidades de trabalho todos os dias. Para se ter uma ideia, de acordo com dados da consultoria britânica GlobalData, as vagas na área aumentaram em 98% globalmente no último ano.

E não é diferente no Brasil. Basta fazer uma busca rápida nos principais buscadores de emprego, como o Glassdoor e Linkedin, para encontrar dezenas de vagas em ESG e Sustentabilidade abertas no país. Muitas delas, para cargos de gestão – cujos salários giram na casa dos R$20 mil.

Um dos fatores que ajuda a entender o crescimento do setor é o aumento da preocupação de clientes e investidores com a preservação do meio ambiente. Afinal, com os impactos das mudanças climáticas cada vez mais evidentes, as empresas que não adotam medidas voltadas para a mitigação dos impactos de suas cadeias produtivas, por exemplo, correm o risco de sofrerem boicotes e ver seus papeis se desvalorizarem rapidamente na bolsa.

Não à toa, de acordo com um levantamento recente da Grant Thornton, mais da metade (54%) das companhias brasileiras pretende investir em novos projetos ESG nos próximos 12 meses – e 47% considera o pilar ambiental prioritário em suas agendas.

O grande desafio destas empresas é encontrar profissionais capazes de orientar a implementação e manutenção destes projetos no dia a dia. E é justamente por isso que a EXAME Academy desenvolveu a série gratuita Carreira em ESG.

“Quero mostrar como dar uma guinada na sua carreira. Essa tendência já está mudando o mercado, a pergunta é se você quer fazer parte disso ou ficar para trás. Se quer saber como seguir este caminho e mergulhar em ESG, quero te convidar para assistir a série Carreira em ESG”, provoca Renata.