MELHORES E MAIORES 2023: AES Brasil é a campeã histórica do setor de energia

A história da AES Brasil é tão cheia de transformações quanto o setor de energia em que está inserida. A subsidiária local da AES Corporation inaugurou suas atividades no Brasil há 24 anos. A entrada do grupo americano se deu com a compra da Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê, que pertencia ao Governo do Estado de São Paulo.

Da cisão, surgiu a AES Tietê, listada na bolsa brasileira ainda nos anos 2000. Não demorou para que a companhia aparecesse pela primeira vez em MELHORES E MAIORES: a primeira menção veio em 2005. Hoje, a companhia opera sob outro nome, AES Brasil, e acumula quatro premiações. A companhia é a recordista de seu setor em premiações anuais e, por isso, é a campeã histórica do setor de Energia: levou o prêmio, além de 2005, em 2006, 2008 e 2009.

Em meio a mudanças societárias, a companhia conservou o apetite por investimento em energia renovável, fonte de 100% da operação. Se antes eram só hidrelétricas, hoje a empresa reúne um portfólio diversificado, com capacidade instalada de 4,2 GW em operação e mais 1 GW em construção, que virá por meio de dois projetos de geração eólica. Os investimentos encontraram um setor que se abre. “Em 2015, começamos a nos posicionar para trabalhar no mercado livre de energia. Víamos como tendência, por fazermos parte de um grupo global”, diz Rogério Jorge, CEO da AES Brasil.

Olhando para um horizonte um pouco mais longo, a AES Brasil também quer entrar no mercado de crédito de carbono e estuda a viabilidade do hidrogênio verde. “De 70% a 80% de todas as metas de descarbonização do planeta passam por energia renovável. Há uma oportunidade gigante”, diz Jorge.

A AES Brasil também quer ser reconhecida cada vez mais pela preocupação com as pessoas. A companhia, que trocou de CEO e CFO recentemente, preza por uma governança de qualidade, de olho em aumentar o padrão alto já conquistado em temas como diversidade e inclusão.

Nos primeiros seis meses de 2023, a companhia teve receita líquida de 1,5 bilhão de reais, 19,4% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. O Ebitda ficou 38,1% maior, passando para 746 milhões de reais. E o lucro líquido, no período, subiu 20%, para 96 milhões de reais. Nada melhor para chegar ao futuro que um presente com resultados consistentes.