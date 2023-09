MM 2023: setor de participações e mídia mantém os bons resultados do ano anterior

Depois de um bom desempenho geral na edição anterior, quando a categoria Participações e Mídia teve grande aumento de receita comparada a outras listadas no ranking ­MELHORES E ­MAIORES, o setor repetiu a performance, em termos de ganhos. Entre as empresas listadas, a receita líquida total em 2022 somou 88,6 bilhões de reais, aumento de 40,2% em relação ao ano anterior, quando o valor total registrado foi de 63,2 bilhões de reais.

A BNDESPar ficou em primeiro lugar no ranking, com receita líquida de 38,6 bilhões de reais no ano passado, mais do que o dobro do registrado em 2021 — 16,2 bilhões de reais. O lucro líquido da BNDESPar, braço de investimentos do principal banco estatal de fomento ao desenvolvimento do país, foi de 25,3 bilhões de reais, e os ativos totais somaram robustos 71,9 bilhões de reais.

Organizações Globo mantem liderança

As empresas de mídia, de maneira geral, tiveram resultados bastante satisfatórios nesta edição, sendo que grande parte registrou aumento de sua receita líquida na comparação entre 2022 e o ano anterior. As Organizações Globo, maior conglomerado de comunicação do país, ficaram em segundo lugar no ranking setorial, com 15,9 bilhões de reais de receita líquida em 2022, quase 10% mais do que em 2021 (14,9 bilhões de reais). Entre as 100 maiores empresas do país em receita, a Globo está na 75a posição.