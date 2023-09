MELHORES E MAIORES 50 anos: Klabin cresce de olho nos próximos 60 anos

Enquanto os consumidores brasileiros passavam por uma drástica escassez de papel, em 1973, a Klabin registrava a rentabilidade de 19%, cerca de duas vezes os 8,9% registrados no ano anterior. Assim, pela primeira vez, a Klabin aparecia na MELHORES E MAIORES, da EXAME, em 1974.

Ainda na década de 1970, a companhia ficou em primeiro lugar do setor outras duas vezes: 1975 e 1977, períodos após o chamado “milagre econômico”, quando, entre 1968 e 1973, o produto interno bruto (PIB) havia crescido a uma taxa de 11,1%. A Klabin voltou ao topo do ranking outras sete vezes a partir de 2010 (as aparições totais, da mais recente para a mais antiga, foram em 2020, 2018, 2017, 2015, 2013, 2012, 2010, 1977, 1975, 1974). A empresa é a recordista de seu setor em premiações anuais e, por isso, é a campeã histórica entre as empresas de papel e celulose nos 50 anos de MELHORES E MAIORES.

Atualmente, a Klabin possui 22 fábricas no Brasil e uma na Argentina. A companhia produz 3,1 milhões de toneladas de papéis e 1,6 milhão de tonelada de três tipos de celulose, além de fazer a gestão e o manejo florestal de 719.000 hectares, sendo 42% áreas de conservação. “Temos mais de 25.000 colaboradores, entre diretos e indiretos, então reconhecemos o enorme impacto da operação nas pessoas, nas comunidades e nas florestas onde atuamos”, diz Cristiano Teixeira, CEO da Klabin.

Para ele, os principais motivos para a consistência da empresa de 124 anos são a atenção às oportunidades e a constante inovação. Em 1979, a abertura de capital foi importante para a transparência e o crescimento. Já em 1998, a Klabin foi a primeira empresa brasileira do setor de papel e celulose no Hemisfério Sul a certificar o manejo florestal.

“Sempre acompanhamos as tendências e estivemos atentos aos critérios para garantir aos stakeholders que estamos no melhor caminho”, diz Teixeira. Em relação aos produtos, o diferencial foi saber acompanhar as necessidades do mercado. “Com a digitalização, soubemos migrar para a produção de embalagens para e-commerce, por exemplo. Ao longo da história, temos sido uma empresa dinâmica e atenta”, afirma Teixeira.

Para os próximos passos, a Klabin foca a produtividade alinhada à sustentabilidade. “Estamos fazendo investimentos e escolhendo equipamentos que vão durar de 40 a 60 anos. Hoje temos as máquinas mais modernas do mundo e que podem ser atualizadas para a inovação constante”, diz Teixeira.