As cores do ano

“Uma cor de pêssego suave e aveludado cujo espírito abrangente enriquece a mente, o corpo e o coração.”

É dessa forma que a Pantone, empresa americana referência na escala de cores, define o “peach fuzz”, apontada como a tonalidade de 2024. Segundo Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute, trata-se de uma resposta aos tempos desafiadores, marcados por conflitos e incertezas econômicas. “Temos vivido um momento de turbulência em muitos aspectos”, disse. “Como resultado disso, nossa necessidade de carinho, empatia e compaixão continua a ficar mais forte à medida que imaginamos um futuro mais pacífico.” Já a Suvinil, líder no segmento de tintas premium no Brasil, elegeu o “azul conforto”, um tom claro e acinzentado, como a cor do ano. São matizes distintos, mas com um mesmo propósito: transmitir sensação de ternura e comunicar uma mensagem de comunidade e colaboração.