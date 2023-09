Os 50 anos de luz que o ranking Melhores e Maiores nos traz

“A partir desta edição, a revista EXAME passa a oferecer aos leitores um novo serviço: OS MELHORES E OS MAIORES, uma listagem das empresas brasileiras segundo critérios que permitem classificá-las não apenas por seu tamanho, mas, ainda, por sua performance.” Assim começava, em setembro de 1974, a primeira edição do maior ranking da história do capitalismo brasileiro, -MELHORES E MAIORES, que neste setembro de 2023 chega ao seu número 50. “Esta edição procura localizar os empreendimentos mais bem-sucedidos — os lubrificantes da economia de um país.” Na época, foram analisados 10.000 balanços de empresas, o que demandou efetuar 18 milhões de cálculos e “consumir 212 horas de computador”.

De lá para cá, a capacidade de processamento mudou um tanto. A metodologia, desenvolvida em parceria com a escola de negócios Ibmec, por sua vez, passou a incluir critérios ESG (sigla em inglês para ambiental, social e de governança). São evoluções para manter-se à frente: MM (como chamamos os íntimos) cumpriu a missão de jogar luz nas melhores empresas do país para, assim, replicar os bons exemplos. Nos últimos 50 anos, o Brasil viu sua população dobrar e o PIB, a preços de mercado, quadruplicar. Os desafios seguem tão relevantes -— ou até mais — quanto 50 anos atrás. O cenário global não é mais de guerra fria, mas de multipolaridade, com avanço da inteligência artificial e da revolução das energias verdes.

A EXAME, ao iluminar os melhores, ajudou a desenvolver o ambiente empreendedor no Brasil — e investe para continuar relevante como sempre. “A EXAME trouxe a vontade de ser a empresa do ano. Eu tive esse sonho desde sempre. Se você trabalha firme e pesado, consegue realizar seus sonhos”, diz Eugênio Mattar, presidente do conselho da Localiza&Co, a Empresa do Ano de 2023.

Mattar falou à EXAME para um documentário especial que marca os 50 anos de MM. Posou também para um ensaio de fotos desta edição com alguns dos empresários mais relevantes do Brasil. Nossa leva de conteúdos especiais de aniversário conta ainda com reportagens sobre as empresas campeãs históricas de 16 setores da economia, reconhecidas pela EXAME após um extenso trabalho de pesquisa em nossos arquivos. Preparamos também uma exposição de capas históricas e debates sobre o futuro da economia brasileira. E, claro, uma noite de gala para celebrar os melhores entre os maiores. Com suas histórias, espalhamos lições que nos ajudam a pavimentar um caminho menos tortuoso para um futuro de mais riqueza e oportunidades.