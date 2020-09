O Magazine Luiza tem um histórico de valorização bastante forte na bolsa. As ações ON da companhia (MGLU3) acumulam alta de cerca de 90% em 2020 enquanto o Ibovespa registra uma queda perto de 16%. Nos últimos anos a varejista apostou na transformação digital com o e-commerce Magalu, que já responde por quase 80% das vendas totais da companhia.

Além disso, a empresa tem investido na expansão de seu ecossistema, comprando empresas de outros setores como a Netshoes e a startup de entrega de comida AiQFome. Considerando todo esse cenário, mais o crescimento do varejo online impulsionado pela pandemia de covid-19, o time de analistas da EXAME Research desenvolveu uma tese de investimentos sobre as ações ON do Magazine Luiza.

O relatório é totalmente gratuito e pode ser acessado aqui. Na análise, o especialista em renda variável Bruno Lima e o head da EXAME Research, Renato Mimica, fazem uma contextualização sobre a companhia, abordando a história da empresa e o momento de expansão.

Os especialistas também exploram e analisam os dados como vendas, taxa de crescimento, receita líquida e Ebtida do Magazine Luiza nos últimos anos. A apresentação é feita na forma visual, por meio de gráficos, seguida de uma interpretação escrita dos números.

O relatório também conta com a comparação do Magazine Luiza com as outras empresas varejistas de mesmo porte, como a Via Varejo, B2W e Lojas Americanas. Com base nos dados e na interpretação, os analistas montaram a tese de investimentos, que tem como base o aumento da participação do comércio eletrônico no varejo, e a consolidação do segmento de comércio eletrônico em poucas grandes companhias. Por fim, ainda são apresentados os principais riscos para a tese de investimentos elaborada pelo time da EXAME Research sobre as ações do Magazine Luiza.