SaaSpocalypse? Para Benioff, a IA não vai acabar com o software

Será que o software como conhecemos está prestes a mudar? No Vale do Silício, o avanço da inteligência artificial colocou essa pergunta no centro das discussões sobre o futuro da tecnologia.

Afinal, se a IA já consegue acessar dados, executar tarefas e conduzir processos, como será nossa relação com os programas que usamos todos os dias? A transformação ganhou até um nome provocativo: SaaSpocalypse, uma combinação de SaaS, sigla em inglês para software como serviço, com apocalipse.

Para Marc Benioff, CEO da Salesforce, o mercado pode estar olhando para o lugar errado. “A SaaSpocalypse não era sobre o fim do software, mas talvez sobre o fim do software que faz os humanos realizarem todo o trabalho”, afirmou o executivo durante o Dreamforce 2026, conferência anual da companhia realizada em setembro, em São Francisco.

A declaração ajuda a entender o que esteve no centro do evento, que reuniu cerca de 50 mil participantes ao longo de três dias. Depois de conquistar espaço como ferramenta de consulta e geração de conteúdo, a inteligência artificial começa a realizar atividades que antes exigiam uma sequência de comandos e a intervenção constante das pessoas.

É o avanço da chamada IA agêntica, capaz de consultar informações, tomar decisões dentro de regras estabelecidas e executar ações para atingir determinados objetivos. Mais do que automatizar tarefas, a tecnologia promete mudar a rotina das empresas e a própria maneira de utilizar os softwares.

Veja como foi o Dreamforce 2026