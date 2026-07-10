A reconstrução de Zuckerberg: como a Meta voltou a sonhar em liderar a inteligência artificial

Do lado do poder computacional, a escala chama atenção mesmo num setor acostumado a números grandiosos. Hoje existem em construção simultânea cinco complexos de data center batizados de "Titãs", cada um com mais de 1 gigawatt de capacidade: o Prometheus, em Ohio, já parcialmente operacional; o Hyperion, na Louisiana; e mais três campi sem nome público em El Paso, Iowa e Indiana.

Para efeito de comparação, o maior projeto do gênero fora da Meta é o data center de 800 megawatts que a AWS constrói em Indiana para a Amazon — a Meta, segundo a consultoria, tem dois complexos de 1 gigawatt inteiro em obras simultâneas.

Erguer estruturas desse tamanho cria um problema técnico: como fazer milhares de chips conversarem entre si sem perder velocidade. A solução da empresa foi um projeto de rede batizado de AI-Backbone, uma arquitetura que interliga múltiplos data centers próximos no caso do Prometheus, seis campi, cinco deles a menos de 6 km um do outro, somando algo como 22 petabits por segundo de banda no cluster inteiro.

O preço dessa distância é a latência: dentro de um mesmo campus, ela fica na casa de poucos microssegundos; entre campi a 100 km de distância, sobe para o equivalente a meio milissegundo, tempo suficiente para obrigar a Meta a rodar partes do treinamento de forma assíncrona. A promessa da empresa é ir além: conectar campi a até 2.000 km de distância um do outro.

Quem banca a conta é a máquina de publicidade da própria Meta. Diferentemente da OpenAI e da Anthropic, que dependem de rodadas de investimento, ou do Google, que precisa dividir capacidade com o próprio negócio de nuvem, a Meta financia a expansão com o caixa do Instagram e do Facebook, e Zuckerberg já deixou claro que está disposto a operar com fluxo de caixa livre negativo para sustentar o ritmo.

Com isso, a projeção da SemiAnalysis é que a empresa termine 2026 com mais capacidade computacional dedicada a IA do que OpenAI e Anthropic somadas, mesmo descontando a fatia reservada ao negócio original de recomendação de conteúdo e anúncios.