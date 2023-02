Warung Beach Club pega fogo em Florianópolis; veja como ficou o local após o incêndio

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Warug Beach Club, um dos mais conhecidos do litoral catarinense, nesta quarta-feira. Ninguém ficou ferido pelas chamas, que, segundo o Corpo de Bombeiros, destruiram cerca de 2.800m² de área, localizada no município de Itajaí. O fogo foi controlado após duas horas de incêndio.

Ainda de acordo com o órgão, 6 caminhões de combate a incêndio e 18 bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência.

Segundo seu site oficial, o Warung foi inaugurado em 2002 e se considera um "templo da música eletrônica", tendo recebidos nomes importantes do gênero do Brasil e do mundo.

A empresa já liberou uma nota oficial afirmando que o incêndio já foi contido.

O que causou o incêndio no Warung Beach Club?

A causa do incêndio ainda não foi determinada e uma perícia será realizada nesta quinta-feira no local. Segundo os Bombeiros, o fogo teria se iniciado por volta das 10 horas. Pelas redes sociais, o clube afirmou que as chamas atingiram uma das pistas do estabelecimento e que foram registrados apenas "danos materiais na estrutura".

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo não se alastrou em direção a vegetação do entorno e se limitou ao espaço do clube. "Informações preliminares apontavam a existência de galões de diesel no local, no entanto o diesel estava presente dentro de 02 geradores, sendo um preservado e outro afetado pelo fogo", disse o órgão em nota.

Veja como ficou o local após o incêndio

Um incêndio atinge nesta quarta-feira (22) uma das baladas eletrônicas mais conhecidas do Brasil: o Warung Beach Club, na Praia Brava, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. As primeiras informações apontam que não há feridos. pic.twitter.com/u4a4YVxfL5 — Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) February 22, 2023

Inacreditável esse incêndio no Warung pic.twitter.com/RLAiVtJcnG — Catharina (@quasemiss) February 22, 2023

Warung sendo tomado pelas chamas nesse momento 😭😭 pic.twitter.com/5gwW1ZnVu1 — Tech Empires (@Tech_empires) February 22, 2023

Onde fica localizado o Warung Beach Club?

A casa noturna fica em na Avenida José Medeiros Viêira, 350 - Praia Brava, Itajaí - SC.

*Mais informações em instantes