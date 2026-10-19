Velório de Lua Blanco acontece nesta segunda no Rio; elenco de ‘Rebelde’ se despede da atriz

RESUMO ＋ O corpo da atriz e cantora Lua Blanco será velado nesta segunda-feira, 19, das 13h às 16h, no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. Intérprete de Roberta Messi na novela Rebelde, da emissora Record, Lua morreu no domingo, 18, aos 39 anos, após complicações de um câncer.

O corpo da atriz e cantora Lua Blanco será velado nesta segunda-feira, 19, no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia está prevista para ocorrer das 13h às 16h, com acesso restrito a familiares e amigos próximos.

Conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record entre 2011 e 2012, a artista morreu neste domingo, 18, aos 39 anos, em decorrência de complicações de um câncer.

Entre os primeiros a chegar ao velório estavam as atrizes Bia Arantes e Thalita Ribeiro e a ex-BBB Tathi Bione. Também compareceram colegas de elenco de Rebelde, como Mel Fronckowiak, Micael Borges, Arthur Aguiar e Chay Suede, segundo a revista Quem.

Carreira de Lua Blanco

Nascida em 5 de março de 1987, em São Paulo, Lua era filha do músico Billy Blanco Jr. e da musicista e professora de inglês Maria Claudia Blanco. Neta do compositor Billy Blanco, um dos precursores da bossa nova, ela cresceu em uma família ligada à música.

A projeção nacional veio em 2011, quando assumiu o papel de Roberta Messi em Rebelde. A personagem, marcada pela personalidade forte, pela independência e pela paixão pela música, tornou-se um dos trabalhos mais emblemáticos da atriz. A novela conquistou o público jovem e também impulsionou a carreira musical de seus protagonistas.

Após o fim da produção, Lua seguiu trabalhando na televisão, com participações em novelas e séries como Três Irmãs, Malhação, Pecado Mortal (2013), A Força do Querer (2017) e Homens?. Ao longo da carreira, também atuou no teatro e no cinema, além de se dedicar à música, à composição, à escrita e a projetos audiovisuais.