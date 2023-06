Tudo o que você precisa saber sobre Invasão Secreta, que estreia hoje no Disney+

A nova série da Marvel, Invasão Secreta, chega ao Disney+ nesta quarta-feira, 21 de junho. A história segue Nick Fury (Samuel L. Jackson) logo após descobrir uma invasão clandestina da Terra por uma facção de metamorfos Skrulls — os mesmos do filme da Capitã Marvel.

Fury é acompanhado por seus aliados, incluindo Everett Ross, Maria Hill e os Skrull Talos, que montaram sua vida na Terra. Juntos, eles correm contra o tempo para impedir uma invasão iminente e salvar a humanidade.

Dirigida por Ali Selim, Invasão Secreta é a oitava série live-action do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) e se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato (2019), além de contar com diversos personagens já conhecidos das produções da Marvel Studios.

Veja abaixo tudo o que já sabemos sobre a série:

Assista ao trailer de Invasão Secreta

Quando estreia Invasão Secreta?

A série estreia nesta quarta-feira, 21, na plataforma do Disney+.

Onde assistir Invasão Secreta?

A série está disponível somente na plataforma do Disney+ e terá lançamentos semanais, todas as quartas-feiras.

O que precisa assistir para ver Invasão Secreta?

Para assistir à série da Marvel, é necessário ter assistido antes os filmes: Capitã Marvel (2019), Capitão América: O Primeiro Vingador (2011), Homem de Ferro (2008), Homem de Ferro 2 (2010), Thor (2011), Capitão América: Soldado Invernal (2011), Wandavision (2021) e todos os filmes dos Vingadores.

Quem está no elenco de Invasão Secreta?

Nick Fury (Samuel L. Jackson)

Veterano nas produções da Marvel Studios, Samuel L. Jackson volta como Nick Fury protagonizando Invasão Secreta. O ator, que está presente desde a Fase 1 do MCU, participou de diversos filmes do estúdio, como Homem de Ferro (2008), Capitão América: O Primeiro Vingador (2011), Os Vingadores (2012), Vingadores: Era de Ultron (2015), Capitã Marvel (2019), entre muitos outros, tendo sua última aparição em Homem-Aranha: Longe de Casa (2019).

Maria Hill (Cobie Smulders)

Outra pessoa já bastante conhecida pelos fãs é Cobie Smulders. A atriz ganhou notoriedade como Robin Scherbatsky na série How I Met Your Mother (2005), e fez sua estreia no MCU em Os Vingadores (2012), interpretando Maria Hill, fiel escudeira de Nick Fury e ex-vice-diretora da “S.H.I.E.L.D.”.

Talos (Ben Mendelsohn)

O ator australiano Ben Mendelsohn já faz parte do MCU a alguns anos. Visto pela primeira vez em Capitã Marvel (2019), Ben interpreta Talos, um Skrull que buscava uma forma de se reencontrar com sua família. Mais tarde, em Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), descobrimos que ele estava se passando por Nick Fury a pedidos do próprio.

Everett Ross (Martin Freeman)

O ator britânico teve sua primeira aparição em Pantera Negra (2018) como Everett Ross, um agente da CIA e aliado do herói. Longe do Universo Marvel, Freeman é famoso por interpretar diversos personagens geeks, como Bilbo Bolseiro na franquia de O Hobbit (2012), Arthur Dent na adaptação de O Guia do Mochileiro das Galáxias (2005) e Dr. Watson na série Sherlok (2010).

G’iah (Emilia Clarke)

Emilia Clarke é uma atriz britânica que ficou famosa por interpretar Daenerys Targaryen em Game of Thrones (2011). Marcando sua estreia no Universo Marvel, ela dá vida à G’iah, filha de Talos (Ben Mendelsohn), sendo apresentada pela primeira vez ao público ainda criança em Capitã Marvel (2019). Agora, já adulta e ressentida pela distância do pai e do pouco caso dos humanos, ela acaba se juntando ao grupo rebelde dos Skrull’s.

Gravik (Kingsley Ben-Adir)

Outro ator, por coincidência também britânico, que acaba de entrar para o MCU é o ator Kingsley Ben-Adir. Famoso por interpretar o ativista americano Malcolm X em Uma Noite em Miami (2020), ele chega ao Universo Marvel para dar vida ao vilão Gravik, chefe de uma facção de extremistas Skrull que estão fartos de pedir por ajuda.

Sonya Falsworth (Olivia Colman)

Olivia Colman chega ao MCU como a agente Sonya Falsworth, do serviço de inteligência britânico MI6, que recebe a tarefa de proteger os interesses de segurança nacional da Inglaterra diante da invasão Skrull. Colman é conhecida por seus trabalhos notórios como a Rainha Elizabeth na série The Crown (2016), além dos filmes A Favorita (2018), A Filha Perdida (2021) e Meu Pai (2020. A atriz também coleciona prêmios importantes como um Oscar®, dois Emmy®, quatro BAFTA® e três Globo de Ouro®.