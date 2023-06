Filmes e séries: 5 lançamentos para maratonar no fim de semana

Entre romance e ação, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia do filme O Pacto, dirigido por Guy Ritchie. Já na HBO, estreia da segunda temporada de And Just Like That.

O Pacto (Prime Video)

Durante a guerra no Afeganistão, um intérprete local arrisca sua própria vida para carregar um sargento ferido por quilômetros de terreno extenuante.

And Just Like That (HBO)

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis voltam à segunda temporada de And Just Like That. Kim Cattrall, que interpretou Samantha Jones, a quarta integrante do grupo de amigas íntimas de "Sex and the City", não estará novamente no seriado, que conta com dez episódios.

Swagger (Apple TV+)

Inspirada nas experiências do astro da NBA Kevin Durant, "Swagger" retrata o mundo do basquetebol juvenil. Os personagens são jogadores, suas famílias e treinadores que caminham na linha tênue entre sonhos e ambição, oportunismo e corrupção. Fora das quadras, o programa revela como é crescer nos Estados Unidos. Na segunda temporada, os jovens Jace, Phil, Nick, Musa, Drew e Royale estão entrando no último ano do ensino médio. Todos, com exceção de Phil, vão frequentar a Cedar Cove Prep, uma instituição de elite predominantemente branca em que membros ricos do conselho estão no controle, desde a contratação do corpo docente até a matrícula dos alunos. Apesar de todo o sucesso acadêmico, seu programa de basquete não era competitivo até que Emory Lawson, o diretor esportivo, conseguiu contratar os jogadores Swagger. Rapidamente, o programa de basquete da Cedar Cove torna-se vencedor, atraindo a atenção de Alonzo Powers, da Gladiator Sneakers. Os jogos agora têm a presença dos melhores olheiros universitários do país e são transmitidos ao vivo para milhares de fãs. Com as conquistas, vem o reconhecimento e os jogadores são observados enquanto disputam o campeonato nacional do ensino médio.

O Mistério de Maya (Netflix)

Aos dez anos, Maya Kowalski foi internada no Johns Hopkins All Children’s Hospital em 2016, e nada poderia ter preparado a menina e sua família para o que estava por vir. Ao tentar entender uma doença rara, a equipe médica passou a questionar tudo sobre os Kowalskis. Em pouco tempo, Maya ficou sob a custódia do Estado, mesmo com os pais deixando claro que só queriam a filha de volta. Testemunhar a família Kowalski contar a própria história vai mudar sua percepção sobre a saúde infantil para sempre.

Através da Minha Janela: Além-mar (Netflix)

Ares se muda para Estocolmo para estudar e encara um difícil desafio: manter um relacionamento à distância com Raquel. O casal se reencontra para curtir o verão, mas o tempo que passaram separados e as pessoas que conheceram no caminho acabam colocando seu laço inabalável à prova.