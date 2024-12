SBT anuncia a contratação do apresentador Datena; veja data de estreia na emissora

José Luiz Datena é o novo contratado do SBT, de acordo com comunicado oficial da emissora, que foi emitido nesta quarta-feira, 4. O jornalista e apresentador estreará na emissora na próxima segunda-feira, 9, à frente do programa "Tá Na Hora".

“Vir para o SBT é cumprir o meu sonho de trabalhar na casa que foi montada pelo maior apresentador de todos os tempos. Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência”, declarou Datena, em nota à imprensa.

Após 21 anos de parceria, Datena e a Band decidiram encerrar seu vínculo, o que foi divulgado em comunicado no último dia 28. O apresentador recusou uma proposta da RedeTV! e optou por fechar um acordo com o SBT.

Na Band, Datena foi por anos o comandante do Brasil Urgente, além de apresentar outros programas como "Quem Fica em Pé?" e "Agora é Domingo". Em 2024, disputou as eleições pela Prefeitura de São Paulo, mas teve um desempenho modesto, com menos de 2% dos votos.

O apresentador também ficou conhecido por um incidente em que agrediu o ex-concorrente Pablo Marçal com uma cadeira em um debate na TV Cultura, episódio que resultou em um processo por danos morais contra Marçal.

Qual era o salário do Datena na Band?

O salário de Datena na Band foi outro ponto que gerou especulação. Estima-se que o apresentador recebia cerca de R$ 600 mil mensais em 2024. Em momentos anteriores, já revelou em entrevistas que chegou a receber mais de R$ 1 milhão por mês.

Quando começou a considerar uma possível candidatura, segundo coluna do Terra, o apresentador propôs uma redução de 70% no seu salário para evitar que a remuneração fosse vista como parte de uma estratégia política.

A Band, em sua nota oficial, destacou o "enorme carinho" e os "laços de amizade" com Datena. Leia na íntegra:

"Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato. Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento. A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos".