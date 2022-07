Saiba quem é o jogador de futebol mais rico do mundo — e não é o Messi

Quando o fã imagina quem seja o jogador de futebol mais rico do mundo deve pensar em craques como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Mbappé. Porém, nenhum dos jogadores mais bem pagos do planeta ocupa esse posto. E acredite, ele não é um grande craque de bola.

Mesmo sendo o atleta mais bem pago do mundo em 2022, Messi está muito longe de ter os bilhões do atacante Faiq Bolkiah de 24 anos.

Sem as seis bolas de ouro e o histórico de gols e títulos invejáveis do craque argentino, Bolkiah joga futebol profissional há cinco temporadas e ainda não marcou nenhum gol por clubes. Ele joga no Chonburi FC, clube que disputa a primeira divisão do campeonato Tailandês.

Faiq já passou pela categoria de base de times ingleses como Arsenal, Chelsea e Leicester, além de ter integrado o elenco do Marítimo de Portugal. Porém, o jovem bilionário não disputou nenhuma partida por esses clubes.

Só agora, no Chonburi, o ponta esquerda conseguiu realizar o sonho de jogar futebol profissional. No clube, ele disputou 14 das últimas 15 partidas do time, deu quatro assistências e já foi eleito duas vezes o melhor da partida. Titular da equipe, Faiq tinha um contrato de apenas seis meses. Com o bom desempenho teve o seu contrato renovado até dezembro de 2024.

Com esse pequeno histórico, é impossível imagina que um jogador do futebol tailandês seja o mais rico do mundo. O fato é que a sua fortuna não vem do futebol, mas da família real de Brunei, país de apenas 460 mil habitantes localizado no sudeste asiático. Brunei tem reservas de petróleo e gás natural.

A fortuna de Faiq é estimada em US$ 20 bilhões, cerca de R$ 105,1 bilhões em conversão direta, segundo o UOL. O maior bilionário do futebol nasceu nos Estados Unidos, mas tem cidadania do país que é fonte da sua riqueza. Pela seleção de Brunei, o atacante disputou seis partidas e marcou um gol.

O jogador é sobrinho de Hassanal Bolkiah, atual sultão e primeiro ministro do país. O seu tio é conhecido por não poupar dinheiro para ostentar. Em 1996, ele pagou mais de US$ 15 milhões para Michael Jackson se apresentar no seu aniversário de 50 anos. O atacante é filho do príncipe Jefri, que foi ministro da economia de Hassanal por quase 10 anos.

A título de comparação, Lionel Messi que é bilionário e foi o atleta mais bem pago do mundo em 2022 com US$ 130 milhões, precisaria receber o mesmo salário deste ano por mais de 150 vezes para ter a mesma fortuna de Faiq.

