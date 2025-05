Julgamento do roubo de joias de US$ 10 milhões de Kim Kardashian começa em Paris; entenda o caso

Kim Kardashian vai depor nesta terça-feira, 13, no julgamento dos suspeitos do roubo milionário de suas joias, ocorrido em outubro de 2016 durante a Semana de Moda de Paris.

Na noite do ocorrido, a empresária foi feita refém em seu quarto de hotel, amarrada com braçadeiras plásticas e fita adesiva, enquanto um grupo de criminosos, conhecidos como os "ladrões vovôs" por serem homens de idade avançada, roubava joias avaliadas em cerca de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 56 milhões).

US$ 4 milhões. ]Entre os itens levados estava o anel de noivado dado pelo então marido, o rapper Kanye West , avaliado em

O depoimento de Kim Kardashian

Kim descreveu em seu depoimento o terror vivido ao ser surpreendida por volta das 3h da manhã, quando pensou inicialmente que os invasores fossem policiais.

Ela relatou ter sido retirada da cama, agarrada e levada pelo corredor para os ladrões encontrarem as joias, momento em que percebeu que estavam armados.

Apesar do medo, ela tentou manter a calma e pediu que os criminosos poupassem sua vida, especialmente por ter filhos pequenos, segundo ela. Durante o assalto, a empresária ficou certa de que seria morta ou abusada, mas os ladrões a amarraram e seguiram com o roubo.

O impacto do roubo

O grupo, formado por dez homens, muitos deles com passagens por crimes graves e apelidados pela mídia francesa de "vovôs ladrões", foi preso em 2017 após uma investigação que contou com evidências de DNA e imagens de câmeras de segurança.

A presença de Kim Kardashian no tribunal, acompanhada da mãe Kris Jenner e seguranças, emocionou o público e a própria empresária, que revelou ter desenvolvido fobia de sair de casa e dificuldades para dormir sem proteção após o trauma.

O depoimento dela é fundamental para esclarecer detalhes do crime e responsabilizar os envolvidos, que enfrentam acusações de roubo à mão armada e cumplicidade.