Primeiro tributo a Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, ocorre amanhã; veja como assistir

Cinco meses após a morte de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, a banda se reergue e traz um novo tributo que trará alguns dos maiores astros do rock para o Estádio Wembley, em Londres. Este será o primeiro show da banda após a morte do artista, que aconteceu dois dias antes da apresentação do Foo Fighters no Lolapalooza brasileiro, em março deste ano.

Na época, todos os shows da banda foram cancelados e os astros do Foo Fighters ficaram um bom tempo longe das telas. Um mês atrás, no entanto, a produção do grupo anunciou dois tributos em homenagem ao baterista: o primeiro em Londres (Inglaterra), no dia 3 de setembro, e o segundo em Los Angeles (EUA), que ocorre no dia 27 deste mês.

O primeiro tributo, que ocorre neste sábado, contará com a presença de grandes nomes do rock, como Travis Barker (Blink-182), Martin Chambers (The Pretenders), Chris Chaney (Jane's Addiction), Stewart Copeland (The Police), Brian Johnson (AC/DC), John Paul Jones (Led Zeppelin), Kesha, Roger Taylor e Brian May (Queen), Krist Novoselic (Nirvana), Lars Ulrich (Metallica), entre outros.

O lineup do tributo contará, segundo as comunicações oficiais do Foo Fighters, com músicas que influenciaram o baterista e clássicos da banda.

Ambos os tributos terão toda a arrecadação com ingressos doada para instituições da caridade escolhidas pela família de Taylor Hawkins.

Rumores também detalham que a banda deve lançar, no tributo, uma nova composição autoral. De acordo com o site Alternative Press, a banda acrescentou uma faixa chamada "Closing Time" — creditada ao seis membros do Foo Fighters (inclusive Taylor Hawkins) —, no Broadcast Music, Inc (BMI), que funciona como o Ecad brasileiro.

Ainda não se sabe quais músicas serão tocadas no tributo, mas há uma grande especulação que o show seja também o lançamento dessa nova canção.

Join the @foofighters & the Hawkins family as they present The Taylor Hawkins Tribute Concert — a live global music event honoring the life & music of rock legend, Taylor Hawkins.

Watch it this Saturday on https://t.co/rymOdYhuiV 💛 pic.twitter.com/gNotaFh3AH

— MTV (@MTV) August 29, 2022