Resíduos de 10 substâncias são encontrados no corpo de Taylor Hawkins

O estudo forense inicial do corpo de Taylor Hawkins, o baterista da banda de rock norte-americana Foo Fighters que morreu na capital da Colômbia, encontrou 10 substâncias, incluindo maconha, antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opióides, informou a Procuradoria-Geral do país no sábado.

Hawkins, de 50 anos, morreu na sexta-feira em um hotel de Bogotá horas antes da apresentação do grupo no Festival Estéreo Picnic, nos arredores da capital colombiana, chocando a indústria musical mundial.

"No exame toxicológico de urina realizado no corpo de Taylor Hawkins foram encontrados preliminarmente 10 tipos de substâncias, entre elas: THC (maconha), antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opióides", disse a Procuradoria-Geral em comunicado.

No entanto, o comunicado não mencionou uma overdose como causa da morte do músico.

"O Instituto Nacional de Medicina Legal continua os estudos médicos para obter o esclarecimento total dos acontecimentos que levaram à morte de Taylor Hawkins", disse a Procuradoria, garantindo que continua com a investigação.

A Secretaria de Saúde de Bogotá informou anteriormente que recebeu um relatório sobre um paciente com dor no peito em um hotel localizado ao norte da cidade e que enviou uma ambulância.

No entanto, uma ambulância de uma empresa privada chegou primeiro ao local da emergência e a profissional de saúde que atendeu o caso realizou as respetivas manobras de reanimação, mas sem resposta, declarando o paciente morto, especificou em comunicado o gabinete da Prefeitura de Bogotá.

A banda anunciou a morte do músico em sua conta no Twitter, mas não revelou as causas.