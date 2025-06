Agenda cultural em São Paulo: shows, peças e exposições para o feriado de Corpus Christi

No feriado de Corpus Christi, São Paulo terá diferentes opções culturais. O MASP oferece entrada gratuita para a exposição A Ecologia de Monet, enquanto o Instituto Tomie Ohtake traz a mostra Casa Sueli Carneiro em residência, com foco na pesquisa e memória do feminismo negro brasileiro. A programação musical conta com apresentações na Sala São Paulo e no Blue Note. Confira

MASP

O MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand oferecerá entrada gratuita para todos os públicos no feriado de Corpus Christi, no dia 19 de junho, quinta-feira. No dia o museu também funcionará em horário ampliado das 10h às 22h, com última entrada até às 21h. Os ingressos poderão ser adquiridos por meio do site masp.org.br.

A iniciativa busca facilitar o acesso à exposição A Ecologia de Monet, que está batendo recordes de visitação. A mostra, que reúne obras do impressionista francês inéditas no Brasil, foi visitada por 62.614 pessoas nas duas primeiras semanas em cartaz, sendo que 53% dos visitantes entraram gratuitamente e 26% com meia-entrada.

Além disso, nos dias 19, 20 e 21 de junho, a Loja MASP oferecerá, no Edifício Pietro Maria Bardi, objetos de design, livros, papelaria e bolsas com até 80% de desconto.

Serviço: MASP — Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista, São Paulo. Telefone: (11) 3149-5959. Horários: terças grátis, das 10h às 22h (entrada até as 21h); quarta e quinta das 10h às 18h (entrada até as 17h); sexta das 10h às 22h (entrada gratuita das 18h às 21h); sábado das 10h às 22h (entrada até as 21h); domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h); fechado às segundas. Agendamento on-line obrigatório pelo link masp.org.br/ingressos

Instituto Tomie Ohtake

O Instituto Tomie Ohtake Casa Sueli Carneiro em residência. Sob curadoria de Luanda Carneiro Jacoel, diretora do Legado da Casa Sueli Carneiro, a mostra ficará em cartaz até 3 de agosto de 2025.

A mostra é resultado de um processo formativo e coletivo, realizado ao longo de 2024, dentro de uma residência voltada exclusivamente a pessoas negras na Casa Sueli Carneiro. Os participantes receberam acompanhamento curatorial, participaram de oficinas, encontros teóricos, vivências, além de acesso exclusivo ao acervo da Casa, conjugando pesquisa, memória e experimentação a partir das contribuições do pensamento de Sueli Carneiro, do feminismo negro brasileiro e das diásporas africanas.

Serviço: Instituto Tomie Ohtake. Av. Faria Lima 201 (Entrada pela Rua Coropé, 88) – Pinheiros. Casa Sueli Carneiro em residência. Abertura: 12 de junho, às 19h. Em cartaz até 3 de agosto de 2025. De terça a domingo, das 11h às 19h – entrada franca.

Gomide&Co

A Gomide&Co apresenta Fogo Fumo, primeira individual de Tiago Mestre (Portugal, 1978) na galeria.

A exposição consiste em uma grande instalação site-specific, composta por diferentes esculturas, que ocupa todo o espaço expositivo.

Para Fogo Fumo, Mestre parte de uma reflexão sobre a tradição da cerâmica portuguesa, com atenção para a longa tradição da olaria do Alentejo, onde nasceu e cresceu, propondo uma reelaboração que coloca em perspectiva aspectos históricos, sociais e culturais dos objetos.

Serviço: Gomide&Co. Fogo Fumo – Tiago Mestre. Até 09 de agosto de 2025. Horários de visitação: segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, sábado, das 11h às 17h. Avenida Paulista, 2644. Entrada gratuita

Sala São Paulo

Sala São Paulo: sexta edição dos Encontros Históricos na Sala São Paulo (Germano Lüders/Exame)

No sábado, 21, a Sala São Paulo recebe o terceiro concerto da sexta edição dos Encontros Históricos na Sala São Paulo. Acompanhados pela São Paulo Big Band, grupo residente da série, estarão os cantores Ivan Lins & Gustavo Spínola, que apresentam sucessos da música popular e da música regional brasileiras.

Serviço: Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo, SP. Bilheteria (INTI): osesp.byinti.com salasaopaulo.byinti.com Telefone: (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h. 21 de junho, às 21h. Ingressos: R$ 42 a R$ 230

Blue Note

Banda Glória canta Chico Buarque. Tributo ao mestre da música brasileira, Chico Buarque. Releitura dos clássicos do compositor carioca.

Serviço: Blue Note. Avenida Paulista, 2073 - 2º Andar, São Paulo. Sexta-feira, 20, às 20h. Meia entrada: R$ 60, inteira R$ 120.