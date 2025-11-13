Paraíso para artistas independentes? SoundCloud muda política de remuneração

O SoundCloud anunciou uma mudança histórica em seu modelo de remuneração, que pode beneficiar diretamente artistas independentes.

A partir de novembro de 2025, a plataforma passará a aplicar uma taxa de 0% de royalties sobre distribuição, permitindo que artistas retenham 100% de seus ganhos com streams e vendas, tanto no próprio SoundCloud quanto em outras plataformas parceiras.

Como irá funcionar

A decisão elimina a antiga taxa de 20% aplicada sobre receitas de distribuição. Segundo o comunicado oficial da empresa, a única cobrança que permanecerá é uma pequena taxa de processamento, que pode variar de US$ 0,50 a 2% por pagamento, sem custos ocultos ou deduções adicionais. A estimativa da taxa será exibida diretamente no painel de pagamentos do artista.

Os pagamentos serão realizados por transferência bancária ou PayPal, de forma automática, assim que o saldo atingir US$ 25.

O sistema opera em formato “net 60”, com repasse dos valores dois meses após o período em que a receita foi gerada. Isso se deve ao tempo necessário para que as plataformas de streaming repassem os valores ao SoundCloud.

Para receber pagamentos, os usuários precisarão ativar a autenticação em dois fatores (2FA), requisito obrigatório para garantir a segurança das transações e alterações nas configurações de pagamento.

Outro recurso de destaque é o Split Pay, que permite dividir automaticamente os rendimentos entre colaboradores. O artista pode incluir os perfis SoundCloud de produtores, compositores ou parceiros de criação, assegurando que cada um receba sua parte de forma automática e transparente.

O SoundCloud explica ainda que, ao distribuir música pela plataforma, o artista autoriza a coleta de royalties de gravação sonora — também chamados de “master royalties” — provenientes de streams e downloads. Entretanto, alerta que existe outro tipo de receita que muitos músicos negligenciam: as royalties de publicação, destinadas a compositores e editoras.

Para maximizar seus ganhos, o SoundCloud recomenda que artistas e compositores se registrem em editoras ou sociedades de gestão coletiva, garantindo o recebimento integral de royalties de execução e mecânicos em escala global.

SoundCloud vs. outros serviços

Com essa mudança, o SoundCloud reforça sua estratégia de valorização dos artistas independentes, em contraste com plataformas como o Spotify, que mantém um modelo de divisão aproximado de 70% para detentores de direitos e 30% para a empresa, pagando valores médios entre US$ 0,003 e US$ 0,005 por stream, segundo dados da Ditto Music.

A nova política coloca o SoundCloud em posição de destaque no mercado de distribuição digital, oferecendo uma alternativa transparente e financeiramente vantajosa para músicos que buscam independência criativa e controle total sobre seus rendimentos.