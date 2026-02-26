Pagou a mais? Empresa de jogos vai reembolsar clientes pelas tarifas de Trump

A fabricante do jogo "Cards Against Humanity" anunciou que irá repassar aos consumidores qualquer valor que venha a receber como reembolso de tarifas de importação cobradas durante o período das medidas comerciais impostas pelo governo Donald Trump.

A declaração ocorre após a Suprema Corte dos Estados Unidos invalidar as tarifas globais implementadas no ano passado. A decisão abriu discussão sobre a devolução de aproximadamente US$ 170 bilhões pagos por empresas importadoras desde a entrada em vigor das taxas.

Em comunicado, a companhia afirmou que os clientes “já pagaram a mais por tudo”, em referência ao repasse de custos feito por grandes varejistas ao longo do período.

Ao derrubar as tarifas, a Suprema Corte não detalhou como funcionará o processo de restituição nem definiu prazos para eventuais pagamentos. A responsabilidade agora está nas mãos do Tribunal de Comércio Internacional dos EUA, que deverá estabelecer os critérios para reembolso.

Como clientes poderão solicitar o reembolso

A empresa informou que consumidores que compraram o jogo em lojas físicas poderão preencher um formulário online para receber eventual devolução.

Compras realizadas diretamente no site oficial ou na Amazon não entram na medida, já que, segundo a companhia, seus preços não foram reajustados.

O valor total que poderá ser devolvido aos consumidores ainda é incerto, pois depende da decisão judicial e do montante que será eventualmente restituído às empresas.

"Assim que o governo Trump reembolsar as tarifas ilegais que nos obrigou a pagar ilegalmente, devolveremos o seu dinheiro. Infelizmente, nem Deus sabe quanto tempo isso levará", escreveu a empresa na publicação.

Impacto das tarifas nos preços ao consumidor

Durante a vigência das tarifas, varejistas repassaram parte significativa dos custos adicionais aos consumidores, elevando preços de diversos produtos importados.

Caso os reembolsos sejam autorizados, o episódio poderá se tornar um dos primeiros exemplos de empresas transferindo aos clientes valores recuperados de políticas tarifárias consideradas ilegais.

Até o momento, não há indicação de que outras companhias tenham adotado estratégia semelhante.