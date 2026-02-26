Pagou a mais? Empresa de jogos vai reembolsar clientes pelas tarifas de Trump

PALM BEACH, FLORIDA - DECEMBER 28: U.S. President Donald Trump listens during a press conference with Ukrainian President Volodymyr Zelensky following their meeting at Trump’s Mar-a-Lago club on December 28, 2025 in Palm Beach, Florida. Trump invited Zelensky to his private club to work on the U.S.-proposed peace plan to end the war in Ukraine, as the conflict approaches four years since the sudden full-scale invasion by Russia on February 24, 2022. (Photo by Joe Raedle/Getty Images) (Joe Raedle/Getty Images)
Redatora
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15h15.
A fabricante do jogo "Cards Against Humanity" anunciou que irá repassar aos consumidores qualquer valor que venha a receber como reembolso de tarifas de importação cobradas durante o período das medidas comerciais impostas pelo governo Donald Trump.
A declaração ocorre após a Suprema Corte dos Estados Unidos invalidar as tarifas globais implementadas no ano passado. A decisão abriu discussão sobre a devolução de aproximadamente US$ 170 bilhões pagos por empresas importadoras desde a entrada em vigor das taxas.
Em comunicado, a companhia afirmou que os clientes “já pagaram a mais por tudo”, em referência ao repasse de custos feito por grandes varejistas ao longo do período.
Ao derrubar as tarifas, a Suprema Corte não detalhou como funcionará o processo de restituição nem definiu prazos para eventuais pagamentos. A responsabilidade agora está nas mãos do Tribunal de Comércio Internacional dos EUA, que deverá estabelecer os critérios para reembolso.
A empresa informou que consumidores que compraram o jogo em lojas físicas poderão preencher um formulário online para receber eventual devolução.
Compras realizadas diretamente no site oficial ou na Amazon não entram na medida, já que, segundo a companhia, seus preços não foram reajustados.
O valor total que poderá ser devolvido aos consumidores ainda é incerto, pois depende da decisão judicial e do montante que será eventualmente restituído às empresas.
"Assim que o governo Trump reembolsar as tarifas ilegais que nos obrigou a pagar ilegalmente, devolveremos o seu dinheiro. Infelizmente, nem Deus sabe quanto tempo isso levará", escreveu a empresa na publicação.
Durante a vigência das tarifas, varejistas repassaram parte significativa dos custos adicionais aos consumidores, elevando preços de diversos produtos importados.
Caso os reembolsos sejam autorizados, o episódio poderá se tornar um dos primeiros exemplos de empresas transferindo aos clientes valores recuperados de políticas tarifárias consideradas ilegais.
Até o momento, não há indicação de que outras companhias tenham adotado estratégia semelhante.
Ver essa foto no Instagram
Um post compartilhado por Cards Against Humanity (@cardsagainsthumanity)