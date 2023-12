Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia do longa Maestro, que narra o relacionamento de Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Já no Prime Video, estreia da série Os Farad e do filme de suspense Saltburn.

Os Farad (Prime Video)

Marbella, década de 1980. Oskar, um jovem com o sonho de montar o seu próprio ginásio e uma oportunidade pela frente: o amor levou-o à possibilidade de ascender ao jet set da Costa del Sol. Para isso tem de esteja disposto a dar tudo por uma família com negócios questionáveis... a família Farad.

Saltburn (Prime Video)

A cineasta ganhadora do Oscar Emerald Fennell (Promising Young Woman) traz uma história lindamente perversa de privilégio e desejo. Lutando para encontrar seu lugar na Universidade de Oxford, o estudante Oliver Quick (Barry Keoghan) se vê atraído para o mundo do charmoso e aristocrático Felix Catton (Jacob Elordi), que o convida para passar um verão inesquecível em Saltburn, a extensa propriedade de sua excêntrica família.

Maestro (Netflix)

Maestro é uma história de amor grandiosa que narra o relacionamento de Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein. O filme é um tributo à vida e à arte, um retrato emocionante da família e do amor.

Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo (Netflix)

Após fazer um pouso de emergência em uma lua localizada nos confins do universo, Kora (Sofia Boutella), uma jovem que guarda um passado misterioso, dá início a uma nova vida numa colônia pacífica de fazendeiros. Ela logo se transforma na única esperança de sobrevivência desse povo quando o tirânico regente Balisarius (Fra Fee) e seu cruel emissário, o Almirante Noble (Ed Skrein), descobrem que os agricultores venderam suas safras para os irmãos Bloodaxe (Cleopatra Coleman e Ray Fisher), os líderes de um grupo de insurgentes caçados pelo Mundo-Mãe.

Encarregados de encontrar pessoas dispostas a arriscar a vida em defesa do povo de Veldt, Kora e Gunnar (Michiel Huisman), um fazendeiro bondoso e ingênuo para a realidade da guerra, viajam entre mundos à procura dos irmãos Bloodaxe e conseguem reunir um pequeno grupo de guerreiros que têm em comum uma necessidade de redenção: o piloto e assassino de aluguel Kai (Charlie Hunnam), o lendário General Titus (Djimon Hounsou), a espadachim Nêmesis (Doona Bae), o prisioneiro com um passado real Tarak (Staz Nair) e Milius (E. Duffy), integrante da resistência. No retorno a Veldt, Jimmy (dublado por Anthony Hopkins na versão em inglês), um robô antigo que se escondeu para acompanhar o grupo, desperta com um novo propósito. No entanto, esses novos revolucionários precisarão aprender a confiar uns nos outros para lutar em conjunto antes que os exércitos do Mundo-Mãe os aniquilem.

A Criatura de Gyeongseong (Netflix)

Primavera de 1945. No misterioso Hospital Ongseong em Gyeongseong, um homem e uma mulher lutam para sobreviver, enfrentando uma criatura gerada para satisfazer a ganância humana.