Kamala x Trump: como estão as pesquisas a menos de um mês da eleição?

A disputa pela Presidência dos Estados Unidos segue acirrada: a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump estão em situação de empate técnico, mostram as pesquisas mais recentes.

Segundo o agregador de pesquisas 538, Kamala tem 48,4% dos votos e Trump, 46%, ao considerar os eleitores do país todo. Essa diferença, ao redor de 2%, tem se mantido desde o começo de agosto, quando a democrata assumiu a candidatura.

"Estatisticamente falando, o cenário está bastante estável. A gente não teve nenhuma grande variação. As pesquisas do começo de setembro geralmente variam até três pontos até o resultado final, e a gente continua dentro disso", analisa Maurício Moura, professor de estatística na Universidade George Washington e sócio do fundo Zaftra, da Gauss Capital, no episódio 29 do programa O Caminho para a Casa Branca. Assista abaixo e ouça também no Spotify.

"Todos os sete estados críticos continuam tecnicamente empatados. Tudo continua muito imprevisível e equilibrado", prossegue Moura.

Trump está com vantagem em Arizona, Nevada e Georgia. Já Kamala vai ligeiramente melhor em Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Na Carolina do Norte, Trump está à frente, mas o cenário tem variado muito. Veja os números abaixo.

Como estão as pesquisas nos swing states?

Dados em 11 de outubro, agregados pelo site 538.

Arizona

Trump - 48,2%

Kamala - 46,7%

Nevada

Kamala - 47,6%

Trump - 47,1%

Geórgia

Trump - 48,2%

Kamala - 47,3%

Carolina do Norte

Trump - 48,2%

Kamala - 47,2%

Michigan

Kamala - 47,7%

Trump - 47%

Pensilvânia

Kamala - 47,9%

Trump - 47,4%

Wisconsin

Kamala -49,6%

Trump - 47,3%

No programa, Moura comenta ainda os efeitos do furacão Milton na eleição, os lançamentos de livros com bastidores da política americana nesta reta final e o risco de que Trump não aceite uma eventual derrota nas urnas.