Da Itália ao Japão: 25 restaurantes com menus especiais para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados deste ano será comemorado em uma segunda-feira (12). Mas, restaurantes paulistanos terão jantares comemorativos tanto no final de semana, quanto na data. Confira a seleção de Casual Exame.

Cór

Localizado em uma linda casa em frente à uma praça, entre as ruas calmas e arborizadas da região do Alto de Pinheiros, o Cór é um excelente destino para comemorar o Dia dos Namorados. Para a celebração, foi elaborado um menu especial, com opções de entrada, prato principal e sobremesa, que ficará em cartaz entre os dias 10 e 12 de junho, dando mais possibilidades para os casais comemorarem a data. As sugestões de entrada são mil folhas de batata com steak tartare maturado ou polvo ao vinagrete. De prato principal, é possível escolher entre o ‘New York Strip’ para dividir – 600g de corte new york dry aged, com arroz de brócolis e farofa de alho, ou o rigatoni com ragu de linguiça artesanal, molho pomodoro, burrata e pesto. Para encerrar, a sobremesa é macaron com ganache de chocolate e creme patissiere, servida em porção para compartilhar (R$ 420 por pessoa, o menu completo).

Praça São Marcos, 825 - Alto de Pinheiros. Tel: (11) 3726-2908.

Cepa

A casa antecipará sua comemoração do Dia dos Namorados para o sábado 10 de junho, mas nem por isso deixou de caprichar no menu de seis etapas para os pombinhos. Entre os pratos criados pelo chef Lucas Dante para a data estão a lula na brasa com molho de cenoura, o culatello de porco preto com manteiga defumada e picles e o arroz de vôngoles e porco. O cardápio poderá ser harmonizado pelos vinhos selecionados pela sommelière Gabrielli Fleming. Valor do menu por pessoa: R$ 329. Harmonizado: + R$ 300.

Rua Antônio Camardo, 895, Vila Gomes Cardim. Horário: 19h30 às 21h ou 21h às 22h30. Reservas: (11) 2096-0687

Cora

Uma taça de espumante recepcionará os comensais para brindar o dia 12 no acolhedor Cora, com vista para o Centro de São Paulo. No menu criado pelo chef Pablo Inca estão pratos para compartilhar e celebrar de forma mais descontraída. Entre as criações, destaque para o crudo de peixe, cítricos, leite de castanhas e azedinha; o palmito, manteiga de camarão e migas crocante e a humita. As reservas poderão ser feitas em dois horários, das 19h às 21h e das 21h30 às 23h30. Valor do menu por pessoa: R$ 350. Bebidas e serviço à parte.

Rua Amaral Gurgel, 344, 6ºandar, Vila Buarque. Horários: especialmente aberto na segunda, das 19h às 23h30. Reservas: (11) 3231-4561 (pagamento no ato da reserva)

Éze

O restaurante mediterrâneo, que tem à frente o restaurateur Marcelo Muniz oferece um cardápio especial (R$480,00 o casal) neste Dia dos Namorados. Para abrir a noite, sopa de tomate com ervas, cenouras tostadas, finalizado com manjericão. De entrada, crocante de arroz com tartar de atum, aioli e mostarda fermentada ou salada de pepino com coalhada e mel. Como pratos principais são três opções: ravioli de camarão, com camarão tostado, emulsão de vinho branco e óleo de páprica; filé ao Barolo com aligot ou Arroz frito com lentilha e cogumelos shitake, cebola e brócolis grelhados. Para finalizar a noite, a sobremesa Mon Amour, uma combinação de lâminas de brownie com avelãs, sorvete de chocolate, creme de café e calda quente de chocolate, laranja e morangos frescos. O jantar será disponibilizado em dois dias diferentes, no domingo das 19h30 às 22h e na segunda das 19h30 às 21h45 e das 22h às 0h15. A reserva deve ser feita antecipadamente, no celular (11) 95141-4136.

Alameda Tietê, 513 – Jardins, São Paulo | Fone: (11) 95141-4136 | Horário: Segunda a quinta, 12h às 15h30 e das 19h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 17h | @restaurante.eze

Notiê (Espaço Priceless)

O Dia dos Namorados poderá ser comemorado em duas datas no restaurante comandado pelo chef Onildo Rocha, no domingo (11/6) ou na segunda-feira (12/6). Sem perder o foco em sua cozinha focada em produtos brasileiros, o chef criou um menu especial de seis tempos onde o flan de ostras, o camarão com vieiras e melão e a copa lombo de porco preto com demi glace e figos, emulsão de espinafre são destaque. Nos dois dias a casa trabalhará com dois horários de reserva, às 19h e 21h30. Valor do menu por pessoa: R$ 290. Bebidas e serviço à parte.

Shopping Light - Acesso pelo estacionamento. R. Formosa, 157 - Centro Histórico. Horários: 19h e 21h30. Reservas: https://booking-priceless.com.br/events/namoradosnotie

31 Restaurante

O restaurante do chef Raphael Vieira, que serve pedidas vegetarianas e veganas no Centro de São Paulo, começará a comemoração dos Namorados desde a véspera. A casa abrirá para o jantar tanto no domingo (11), quanto na segunda-feira (12), horários em que costuma estar fechada. Os casais poderão optar entre o Menu Degustação de Outono (R$185) ou as opções à la carte, inclusive um menu especial de cogumelos que está em cartaz no restaurante e ficará até o dia 18.

Rua Rego Freitas, 301, Centro. Preço do menu degustação: R$185 *opções à la carte também estarão disponíveis. Reservas via inbox no @31restaurante ou pelo telefone (11) 910839721

Evvai

O chef Luiz Filipe Souza, do premiado Evvai traz um menu criado especialmente para a noite em 7 tempos. Entre os pratos principais, o camarão carabineiro na moranga e caramelle di porcini, cebola assada, tartufo e queijo cuesta, e para sobremesas o picolé de pitanga e rosas além do açaímissú. Valor do menu por pessoa: R$ 711 (com harmonização R$1.201).

R. Joaquim Antunes, 108. Horário: 19h às 23h. Reservas: https://evvai.meitre.com/

Metzi

O menu a preço fixo criado pelo casal de chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz traz diversas possibilidades de combinação de entradas, pratos e sobremesas. Entre as opções estão o caranguejo do mangue, o mole branco com tucupi negro, couve-flor e jambu, e o siri mole com mole de formiga chicatana. Os comensais serão recebidos com uma taça de espumante Moet Chandon. Valor do menu por pessoa: R$ 310. Serviço e bebidas à parte.

R. João Moura, 861 - Pinheiros. Horário: a partir das 19h. Reservas: (11) 98045-5022 (whatsapp).

Tartuferia San Paolo

Nos jantares de 11 e 12 de junho, a casa vai apresentar um menu fechado de clássicos, com opção de harmonizar com vinho. De entrada, Brie con Miele di Tartufo, brie empanado e Mel com Trufas, acompanha torradas; ou Dadinho de Tapioca, com Geleia de Pimenta e Trufas Negras. Pode-se adicionar lâminas à parte de Trufas Negras Estivo Frescas (R$50). Como prato principal, para escolher duas opções, Ravioli de Boursin ao molho do Mel com Trufas, manteiga e lâminas de amêndoas; Tagliata di Angus, tagliata de baby beef Angus, nhoque de batata dorati, cogumelos salteados, fonduta de parmesão Tartufata e rúcula selvagem; e Salmone Grigliato al Balsamico Tartufato, salmão grelhado, com legumes assados, finalizados com molho Modena. É possível acrescentar Trufas Negras Estivo Frescas (R$80, por prato).

Para finalizar a noite, as sobremesas Sfera de Cioccolato al Tartufo (para compartilhar), esfera de chocolate 56% feito com cacau de origem, brownie de red velvet, caramelo e geleia de frutas vermelhas e amêndoas; ou Tiramisù (duas unidades), biscoito de champanhe feito na casa embebidos com café e conhaque, delicado creme de mascarpone, nibs de cacau e flores.

O menu para duas pessoas contempla uma entrada, dois pratos principais e sobremesa com águas, refrigerantes, sucos, chás e cafés incluídos (R$ 320+serviço). Há também opção do menu com uma garrafa de vinho para harmonizar (R$440+serviço). Os rótulos sugeridos são: Prestige Sangiovese ou Prestige Sangiovese Vermentino, ambos da Toscana, Itália.

Rua Ferreira de Araújo, 302 – Pinheiros– SP.

Miya Wine Bar

O Miya Wine Bar oferece, no próximo dia 12 de junho, a partir das 18 horas, um menu especial criado pelo renomado chef Flávio Miyamura. O menu completo sai R$ 210 e o cliente pode optar por fazer uma harmonização de vinhos por (R$ 299). Para a entrada fria, o chef preparou uma opção leve e saborosa: a tostada de milho com atum marinado, acompanhado por salada de wakame e harmonizado com o rosé Victoria Geisse Vintage (150 ml). Já para a entrada quente, o ravioli recheado com creme de castanha portuguesa com caldo de foie gras é a perfeita combinação com o tinto Niepoort Dao (100 ml).

Como prato principal, os casais poderão escolher entre três deliciosas opções: o espaguete com mix de cogumelos e salsa de trufas, harmonizado com o Escorihuela Gascon Syrah (100 ml) ou o saboroso prato de frutos do mar grelhados (camarão, vieiras e lula) com purê de couve-flor e bisque de camarão combinado com o Leyda Single Vineyard Falaris Hill Chardonnay (100 ml). A última etapa da experiência fica por conta do leitão crocante com creme de milho e caldo de carne em parceria com o Max Reserva Merlot (100 ml). Para finalizar, a sobremesa feita de rabanada do chef com sorvete de vanilla e geleia harmonizada com Kracher Spatlese Cuve (50 ml) fará com que os casais voltem para casa encantados.

Rua Padre Carvalho, 55 - Pinheiros. Telefone: (11) 91624-3540. De Terça a sexta-feira, das 18h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Reservas: Através do whatsapp: 91624-3540

Gero Panini

Com preços mais atraentes, as unidades do Gero Panini no Itaim Bibi e do Shopping Cidade Jardim recomendam começar a comemoração com uma taça do espumante Müller Thurgau (R$ 50). Uma das entradas é a burrata com legumes (R$ 69), seguida de pratos principais como o ravióli de muçarela (R$ 76). O arremate se dá com uma cheesecake com calda de frutas vermelhas (R$ 30).

Rua Iguatemi, s/n – Itaim-bibi. (11) 3168-2494. Horário: De segunda a sexta das 12h às 15h e 19h às 22h.

Sábado 14h às 22h e Domingo 12h às 19h. Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 3ª andar – Shopping Cidade Jardim. (11) 3198-9491. Horário: De segunda a sexta das 12h às 16h e 18h às 22h. Sábado 14h às 22h e Domingo 13h às 21h.

Fasano

O premiado restaurante Fasano, instalado no térreo do mesmo hotel, serve quatro menus diferentes com foco em carnes, peixe, massas ou trufas negras. O prato principal do cardápio que contempla carnes, por exemplo, é a coxa de pato confitada com mostarda acompanhada de polenta cremosa com parmesão. Todas as opções incluem três refeições e custam entre R$ 550 e R$ 1.490 por pessoa.

Rua Vitório Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. (11) 3896 4000 e 3062 4000. Horário: De segunda a quinta, das 19h às 00h. Sexta e sábado, das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 17h

Osso

Um instigante menu degustação com oito etapas é a sugestão especial da filial paulistana do premiado restaurante Osso, do chef peruano Renzo Garibaldi, para celebrar o Dia dos Namorados. Criado especificamente para a data, o menu comemorativo inicia com carpaccio de lagarto maturado servido com letche de tigre, milho crocante, alcaparra frita e purê de avocado defumado; tartar de filé mignon maturado com gema e talo de cebolinha, e berinjela com missô, castanha e alho poró. Na sequência, serão servidos linguiças artesanais e slider de wagyu maturado com salada, tomate, bacon e queijo. Depois, entram em cena Dry aged de porco Duroc maturado por 55 dias, acompanhado de purê, e dry aged de wagyu com arroz de tutano (arroz carnaroli cozido em potente caldo de carne com tutano, bacon, cogumelos e ceboulette). Finalizam o percurso o bolo molhado de chocolate, com doce de leite e crumble de bacon (acompanha sorvete artesanal de baunilha), e pannacota de capim limão com calda de morango defumado. A experiência será servida apenas no jantar do dia 12 de junho (R$ 400 por pessoa), com reservas antecipadas.

Rua Bandeira Paulista 520 – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3167-3816.

Tantin

Para o Dia dos Namorados, o restaurante de comida brasileira do chef Marco Aurélio Sena irá oferecer um menu para casais que amam botecos. Por R$ 320, o casal receberá logo na chegada uma Batida de Caju, seguida por um balde com seis cervejas. Para as comidinhas: pastel de camarão, bolinho de jerimum com queijo cuia e frango à Little Bird. Também estará incluso queijo coalho com melaço de gengibre, carne de sol na manteiga de garrafa. Para finalizar, mousse de chocolate, com morango na calda de catuaba e farofa doce crocante. Além disso terá roda de samba e um sorteio de pernoite em um motel da cidade. A reserva deve ser feita antecipadamente, no WhatsApp (11) 96333-5414.

Rua dos Pinheiros, 987 – Pinheiros | Horário: segunda 12h às 16h, terça e quarta das 12h às 16h e das 18h às 23h, quinta das 12h às 16h e das 18h às 00h, sexta e sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 18h. | @tantinbar

O Carrasco Bar

Excepcionalmente na segunda-feira (12), o Carrasco Bar irá abrir as portas para o Dia dos Namorados. O bar oferece um menu de sete tempos (R$ 650 + R$ 320 com os drinks), do chef Cassiano Oliveira, que conta com pratos como aguachile de camarão; seguido por mil folhas de pupunha com creme de grana padano e ovas. Já de principais terá polvo grelhado com molho peruano a base de pimenta aji panca e Risoni com guanciale. De sobremesa serão duas opções: torta basca à moda mineira e a Trilogia Cítrica (macaron de lemon curd, sorbet de ciriguela e bolo de amoras). Os pratos serão harmonizados com quatro diferentes coquetéis, o Nous Deux a base de jerez fino, vermute e vinho do porto dry; o Have a Heart com vodkca com physalis, creme de framboesa e oleos essenciais de limão siciliano criados pelos bartenders Spencer Amereno Jr. e Cris Negreiros. O menu será oferecido em dois horários diferentes, das 19h às 21h30 e das 21h30 às 00h. As reservas devem ser feitas antecipadamente.

Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros (dentro do Guilhotina Bar). Telefone: (11) 3031-0955 | Horário: terça a sábado das 19h às 21h30 e 21h30 à 00h.

Donna

O restaurante comandado pelo chef estrelado, André Mifano, oferecerá para os namorados, no dia 12 de junho uma taça de espumante, além de sugestões especiais como o Fritto misto de lula e camarão servido com emulsão de limão siciliano (R$ 81), o Cozze e zafferano - mariscos com molho de açafrão e panceta (R$ 78),e para principal, Spaghetti e cozze alla marinara, ou seja, espaguete com marisco ao molho de tomate com toque de orégano (R$ 90). Há também sobremesa especial criada pela confeiteira Olivia Vieira, um trio de mini doces com bolo de capim santo com creme de limão siciliano, bem-casadinho com doce de leite de cumaru, camafeuzinho de noz pecã e marzipan recheado com compota de damasco, que serão servidos juntamente (R$ 41). É recomendável reserva.

Endereço: Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista - São Paulo | Fone: (11) 97593-9047 | Horário de segunda à quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 23h45.

Ícone Asiático

Para a data o restaurante de cozinha asiática terá uma pedida especial pelas mãos dos chefs Roberto Satoru e Alexandre Ortigoso. O menu terá carpaccio de magret com ponzu, ceviche de polvo, sushis, sashimis, gyukatsuo com cogumelos e trufas, ebi spicy e mexilhão com molho cítrico. Para finalizar, cheesecake especial. O menu completo sai por R$590 o casal, sem bebidas. Para incluir drinks ou vinho, o valor ficará R$710 para o casal. O cardápio será servido no domingo das 19h às 23h e na segunda-feira das 19h às 21h e das 21h às 22h. As reservas devem ser feitas antecipadamente, no telefone (11) 2667-6217.

Rua Fidalga, 79 – Pinheiros - São Paulo/SP | Fone: (11) 2667-6217 | Horário de terça a sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 16h e das 19h às 23h, domingo das 13h às 16h | http://www.iconegastrorock.com.

Varanda D.inner

O chef Fábio Lazzarini, à frente do pequeno e requintado Varanda D.inner excepcionalmente na segunda 12 de junho, abrirá a casa para servir jantar dos namorados. Para a entrada será possível escolher entre o Cappuccino de lula com creme de palmito ou linguiça artesanal aperitivo. Já para os principais, Polvo com molho romesco ou – para quem quiser aproveitar as excelentes carnes do grupo – o corte de carne do dia mais acompanhamento que pode ser batata sufladas, farofa ou arroz biro-biro. E para finalizar, de sobremesa, goiabada servida com perfeito sorvete de queijo. Vale ressaltar a excelente adega que o lugar possui, com rótulos que combinam perfeitamente com o menu. O valor por pessoa será de R$180 e é necessário fazer reserva.

Endereços: Rua General Mena Barreto, 793 - Jardim Paulista, São Paulo | Telefone (11) 3887-8870 | Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041- Shopping JK Iguatemi – Lj. 321B Piso 2 - Itaim Bibi – São Paulo/SP | Telefone (11) 3152-6777 | Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa – São Paulo/SP | Telefone (11) 3039-6500 | Horário de quarta a sábado das 19h às 22h.

Hospedaria

No Dia dos Namorados, o restaurante de comida paulista comandado pelo chef Fellipe Zanuto oferece um cardápio especial. De entrada, a sugestão do chef é um queijo meia cura folhado e doce de laranja da casa. Entre os pratos principais, serão oferecidos arroz de forno de camarão, pizza marguerita, mini sanduba de milanesa, torta de palmito e uma salada. Para finalizar, a sobremesa será um pavê de chocolate. O valor para o casal sai por R$ 340 e será necessário realizar reserva com antecedência para ambas as unidades, da Mooca e do Itaim Bibi.

Endereços: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca - São Paulo/SP | Fone: (11) 2291-5629| Horário de segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h | Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Vila Nova Conceição, São Paulo | Fone: (11) 3168-7291| Horário de segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h | http://www.restaurantehospedaria.com.br

Arturito

A chef Paola Carosella abre seu restaurante exclusivamente para o jantar na segunda-feira do dia 12 de junho, com um menu especial harmonizado que inclui uma taça de espumante, lulinhas com tomates apimentados, robalo com tomates, mexilhões frescos e aioli, o clássico nhoque de ricota artesanal do Arturito, com ragu de linguiça de porco feita na casa e pêras com queijo manchego e shortbread de nozes, entre outras delícias. Serão apenas 15 mesas disponíveis para horário das 19h30 e 15 para as 22h, mediante reserva antecipada. Valor do menu harmonizado por pessoa: R$ 490.

Rua Artur de Azevedo, 542, Pinheiros. Telefone: (11) 3063-4951 / Whatsapp: (11) 95699-9330. Reservas: http://www.arturito.com.br - com pagamento antecipado via email e transferência bancária.

A Pizza da Mooca

No Dia dos Namorados, A Pizza da Mooca do chef Fellipe Zanuto terá um menu especial para os apaixonados. O combo de R$ 290 o casal oferece pizza rolls de calabresa e quatro queijos, duas pizzas individuais - a escolha - e de sobremesa, tiramisù de morango, com biscoito savoiardi, embebidas em infusão de limão siciliano e manjericão, com mascarpone e Lillet. As reservas podem ser feitas em dois horários, às 18h30 e às 21h.

Endereços: Rua da Mooca,1747 - Mooca - São Paulo/SP | Fone: (11) 3571-1221 | Rua João Moura, 529 – Pinheiros - São Paulo/SP | Fone: (11) 3064-0060 | Horário de segunda das 18h às 22h, terça a domingo 18h às 23h | http://www.apizzadamooca.com.br | @apizzadamooca

Ama.zo

Para o Dia dos Namorados o Ama.zo, comandado pelo renomado chef peruano Enrique Paredes oferece aos casais um menu experiência de nove tempos baseado em peixes e frutos do mar (R$ 280 sem harmonização ou por R$ 400 com harmonização, ambos por pessoa). Entre os pratos oferecidos estão um bombom de cacau branco, mousse de ovas confit e caramelo salgado; Ostra ponzu com physalis; Leite de tigre com cupuaçu; Gyoza com siri e lamen de caranguejo; Pirarucu com tucupi preto; polvo com milho roxo e mandioquinha, entre outros. O conceito de menu experiência será oferecido apenas na unidade dos Campos Elíseos, das 19h às 22h. As reservas devem ser feitas antecipadamente com pagamento de 50% do valor total. As reservas são limitadas a 60 pessoas.

Endereços: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321 | Horário de terça a sexta das 12h às 15h30 e domingo das 12h às 18h. Jantar de quarta a sexta das 19h às 22h @amazoperuano

Ella Fitz

A nova empreitada dos chefs Paulo Barros e Salvatore Loi, mas sob o comando da chef Ana Cremonezi tem como sugestão para o dia dos namorados pratos para compartilhar, caso do Terrário de mini legumes com espuma de aspargos e azeitonas desidratadas para a entrada (R$ 67). Para os pratos principais vale o Capellini com frutos do mar (R$ 170), a Costeleta de Cordeiro à milanesa com batata assada (R$ 130) ou o Chateaubriand de black angus em crosta de ervas, purê de cenoura e vinho do porto (R$ 155). Todos os pratos servem duas pessoas. Vale também provar os drinques que saem das mãos do bartender Ricardo Barrero.

Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo | Telefone (11) 93083-8387 | Horário de segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h | @ellafitzristoranti

Piccini Cucina

Para quem não abre mão de excelentes vinhos, o Piccini Cucina estará com seus estoques abastecidos para o Dia dos Namorados. Para acompanhar os rótulos especiais da casa, vale três boas sugestões do chef Ney Alves. Um deles é o Gnocchi de batata roxa e azeitonas com camarões e aspargos (R$ 125), o Tagliolini alho e óleo, com pimenta e camarões grandes (R$ 140) e o Raviolli de pato ao molho de vinho do Porto (R$ 125). É aconselhavel fazer reserva.

Rua Vitório Fasano, 49 - Cerqueira César. Telefone: (11) 3476-3376 / 96481-7877 @piccinicucina

Trilha Fermentaria

Na Barra Funda, o descolado espaço da Trilha Cervejaria, dedicado a experimentações em torno da fermentação, abrirá na noite de segunda-feira especialmente para a comemoração de Namorados. Em colaboração com o Guarita Bar, servirá drinques exclusivos criados pelo conceituado bartender Jean Ponce, que incorporam cervejas da Trilha a coquetéis, além de pedidas da cozinha do Guarita, como o famoso bolovo.

Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 390, Barra Funda