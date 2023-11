Naiara Azevedo: entenda o caso de denúncia contra o ex-marido da cantora

A cantora Naiara Azevedo registrou boletim de ocorrência após sofrer ser vítima de violência doméstica, na madrugada desta quinta-feira, 30. Ela prestou a queixa contra o ex-marido e o ex-cunhado depois de um ataque durante a preparação de um show.

No boletim, ela contou que foi casada por dez anos com Rafael Cabral, mas os dois estão separados desde julho deste ano. No entanto, Naiara e o ex-marido continuam sócios na organização dos shows de música sertaneja.

À polícia, a cantora relatou que a carreta usada nos shows estava sendo preparada para uma apresentação, quando o ex-cunhado, Fernando Alves Cabral, determinou que os equipamentos fossem retirados e trancados em um galpão sem que a sertaneja pudesse ter acesso. Ela recebeu um recado dizendo que deveria locar o material se quisesse usar.

O advogado do ex-marido e do ex-cunhado de Naiara disse que os dois não têm conhecimento dos fatos.

Quem é o ex-marido de Naiara Azevedo?

Rafael Cabral, de 38 anos, é um empresário ligado ao sertanejo universitário. Além de gerenciar a carreira de Naiara Azevedo, ele administra os trabalhos de Humberto & Ronaldo, Gabriel Gava, Icaro & Gilmar, Leo & Matheus, entre outros. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil de Goiás comunicou que registrou um Boletim de Ocorrência relativo a uma denúncia de violência doméstica sofrida pela cantora em Goiânia.

Conforme a corporação, a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem) "está tomando todas as medidas de investigação em conformidade com o previsto na Lei Maria da Penha".

Apesar de não ter nenhum filho com Naiara Azevedo, ele é pai de Yasmin, fruto de um relacionamento anterior. Em seu Instagram, ele possui mais de 131 mil seguidores, onde compartilha publicações antigas com a mãe, filha e outras pessoais.

Naiara Azevedo se casou com o empresário Rafael Cabral em uma cerimônia luxuosa, em outubro de 2016, na cidade de Goiânia, Goiás. A festa, que contou com a presença de amigos famosos como Ticiane Pinheiro e a dupla João Neto & Frederico, ocorreu no mesmo ano em que a cantora sertaneja se tornou conhecida pelo hit "50 reais".

Embora tenham se separado em agosto de 2021, eles continuaram como sócios. No ano seguinte, ela participou do Big Brother Brasil, de 2022.

Medida protetiva

Naiara Azevedo solicitou uma medida protetiva contra seu ex-marido e o ex-cunhado por constrangimento ilegal. Uma briga teria começado após a cantora ter seus equipamentos de show retirados de dentro de um caminhão que estava sendo preparado para uma apresentação. À polícia, Naiara relatou que foi casada por dez anos e se separou em julho deste ano. Segundo a vítima, ela sofreu "um episódio de violência física e ameaça, quando ele [ex-marido] disse que acabaria com sua carreira, sua vida, e também a insultou".

Após rumores de que Naiara Azevedo teria sido agredida pelo namorado na noite de quarta-feira, em Goiânia, a assessoria da artista confirmou que ela esteve em uma delegacia da cidade, no entanto, negou que a cantora conhecida pelo hit "50 reais" tivesse um namorado.

Quem é Naiara Azevedo?

Nascida em Campo Mourão, no Paraná, Naiara Azevedo é conhecida pela participação no reality show "Big Brother Brasil", em 2022. Ela foi a terceira eliminada do programa com 57,7% dos votos.

Fora das telas, ela atua como cantora e compositora de música sertaneja. Sua carreira deslanchou em 2016, quando lançou o projeto "Totalmente Diferente", com o qual surgiu o hit "50 Reais". A música fez sucesso em todo o Brasil e foi uma das mais tocadas nas rádios. A canção também entrou no Top 100 mundial de vídeos mais visualizados no YouTube, alcançando a 75ª posição.